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venerdì 26 giugno 2026 | ore 23:09

'Balla coi Luppoli’: due serate di musica, birra e divertimento

Venerdì 26 e sabato 27 giugno l’aia di Villa Annoni ospita l’appuntamento organizzato da Officina Giovani con il patrocinio del Comune.
Cuggiono - Balla coi Luppoli 2025

Musica, compagnia, buon cibo e tanta voglia di stare insieme. Torna a Cuggiono ‘Balla coi Luppoli’, l’annuale appuntamento dedicato alla birra e al divertimento, organizzato da Officina Giovani con il patrocinio del Comune di Cuggiono.

La manifestazione si svolgerà venerdì 26 e sabato 27 giugno nella suggestiva cornice dell’aia di Villa Annoni, pronta ad accogliere giovani, famiglie e gruppi di amici per due serate all’insegna della musica dal vivo e della convivialità.

Il programma si aprirà venerdì 26 giugno dalle 19 con l’apertura delle danze, per poi lasciare spazio ai concerti: alle 20.30 saliranno sul palco i Lost in One, mentre alle 22 sarà la volta dei Songbirds. Sabato 27 giugno si ripartirà invece dalle 18.30, con una nuova serata di festa che vedrà protagonisti alle 20.30 i Nacios e alle 22 i ReadyMade.

Non mancherà il punto ristoro, curato da Work in Progress, per accompagnare la musica con proposte di food e birra in un clima semplice, allegro e informale.

‘Balla coi Luppoli’ è ormai un appuntamento atteso dell’estate cuggionese: un’occasione per ritrovarsi, ballare, ascoltare buona musica e vivere Villa Annoni come luogo di incontro e comunità. L’invito degli organizzatori è aperto a tutti: venerdì dalle 19 e sabato dalle 18.30, pronti a brindare insieme all’estate.

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