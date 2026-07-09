Il saluto ai bambini dell’Oratorio feriale

Il sindaco Arconte Gatti, il vicesindaco Edoardo Zara e l’assessore Doris Giugliano hanno fatto visita ai ragazzi, agli educatori e agli animatori impegnati nelle attività estive della Parrocchia.

Un momento semplice, ma ricco di significato, per portare il saluto e la vicinanza dell’Amministrazione comunale ai bambini e ai ragazzi dell’Oratorio feriale di Vanzaghello. Nei giorni scorsi il sindaco Arconte Gatti, insieme al vicesindaco Edoardo Zara e all’assessore Doris Giugliano, ha fatto visita ai giovani partecipanti, agli educatori e agli animatori, condividendo con loro parte delle tante attività che stanno animando queste settimane d’estate.

Giochi, laboratori, momenti di gruppo, amicizia e condivisione: anche quest’anno l’Oratorio feriale si conferma un punto di riferimento importante per la comunità, capace di offrire ai più giovani un tempo educativo prezioso, vissuto in un clima di allegria, attenzione e partecipazione.

La visita degli amministratori è stata l’occasione per ringraziare tutti coloro che rendono possibile questa esperienza, a partire da don Armando e dal gruppo della Parrocchia, insieme agli educatori, agli animatori e ai volontari che ogni giorno si mettono a disposizione dei bambini e dei ragazzi.

Un’altra bella estate di iniziative, dunque, per Vanzaghello: un percorso fatto di incontri, relazioni e crescita, che continua a vedere protagonisti i più giovani e che rappresenta, anno dopo anno, un valore importante per l’intero paese.

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