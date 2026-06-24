Oratorio Family: arriva lo Schiuma Party

Mercoledì 24 giugno una serata di festa, musica e divertimento all’Oratorio San Giovanni Bosco. Nel pomeriggio anche i bambini dell’Oratorio estivo avranno il loro speciale momento di schiuma.

L’estate entra nel vivo all’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono e lo fa con uno degli appuntamenti più attesi: lo Schiuma Party di Oratorio Family. Mercoledì 24 giugno, infatti, l’oratorio si trasformerà in una grande festa all’aperto, tra musica, giochi, sorrisi e tanta voglia di stare insieme.

Una serata pensata per bambini, ragazzi, famiglie, animatori e volontari, nel clima allegro e accogliente che sta accompagnando il cammino dell’Oratorio estivo “Bella Fra!”. Schiuma, divertimento e amicizia saranno gli ingredienti principali di un momento semplice ma speciale, capace di unire generazioni diverse e di far vivere l’oratorio come una vera casa per tutti.

E per i bambini dell’Oratorio estivo il divertimento comincerà già nel pomeriggio: per loro è previsto uno Schiuma Party tutto dedicato, una sorta di “allenamento” in vista della grande festa della sera. Un modo per rinfrescarsi, giocare insieme e continuare a vivere giornate ricche di entusiasmo e condivisione.

Poi, con l’arrivo delle famiglie, spazio alla serata di Oratorio Family, aperta a tutti. Non mancherà anche la proposta per la cena, con salamelle e gustosi würstel wrap, per fermarsi insieme e condividere qualche ora in compagnia.

L’invito è semplice: portare amici, fratelli, sorelle, genitori e nonni, perché più si è, più ci si diverte. Mercoledì 24 giugno, all’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono, l’appuntamento è con schiuma, musica e allegria. Non resta che lasciarsi coinvolgere e… tuffarsi nel divertimento.

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