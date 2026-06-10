La musica fa crescere

Concluso il percorso formativo sostenuto dall’Amministrazione comunale nell’ambito del Piano del Diritto allo Studio: protagonisti i ragazzi della Secondaria di primo grado.

Musica come crescita, impegno e comunità. È stato un momento di grande emozione quello vissuto a Vanzaghello in occasione del saggio finale di musica degli studenti della Scuola Secondaria di primo grado, appuntamento conclusivo del percorso formativo inserito nel Piano del Diritto allo Studio.

Un progetto sostenuto con convinzione dall’Amministrazione comunale, che ha voluto investire ancora una volta sul valore educativo della musica e sulla possibilità, per i ragazzi, di avvicinarsi agli strumenti, al lavoro di gruppo e all’espressione artistica. Un cammino fatto di prove, ascolto, costanza e passione, che ha trovato nel saggio finale il suo momento più bello e partecipato.

Davanti al pubblico, gli studenti hanno saputo mettere in mostra talento e preparazione, alternando esecuzioni individuali e brani di gruppo. Note capaci di emozionare, ma anche di raccontare il percorso compiuto durante l’anno: la crescita personale, la capacità di collaborare, la soddisfazione di raggiungere insieme un obiettivo.

Grande il ringraziamento rivolto al Complesso Bandistico Vanzaghellese, partner prezioso dell’iniziativa, e ai maestri che hanno accompagnato passo dopo passo i giovani allievi con competenza, dedizione e passione. Un grazie speciale è stato indirizzato anche al professor Davide Pisoni, per l’attenzione costante verso gli studenti e per il contributo educativo e musicale offerto lungo tutto il percorso.

“Come Amministrazione siamo orgogliosi di aver sostenuto questo progetto e di aver visto i ragazzi crescere, impegnarsi e brillare”, il messaggio del Comune. “Continueremo a farlo con la stessa energia e lo stesso entusiasmo, perché crediamo profondamente nel valore della musica come strumento di formazione e comunità”.

Una serata semplice, ma ricca di significato, che ha confermato quanto la scuola, le istituzioni e le realtà associative del territorio possano costruire insieme occasioni importanti per accompagnare i più giovani nel loro cammino.

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