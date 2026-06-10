Vanzaghello saluta i suoi bambini: emozioni tra infanzia, primaria e il grazie alla maestra Antonella

Doppio momento di festa alla Rodari e alla San Francesco: i piccoli di 5 anni pronti per la Primaria, i ragazzi di quinta verso la Secondaria. E un pensiero speciale alla maestra Antonella Carlino, ora in pensione.

Occhi emozionati, sorrisi, applausi e qualche lacrima. A Vanzaghello la fine dell’anno scolastico è stata anche l’occasione per vivere due momenti particolarmente significativi, dedicati ai bambini che si preparano ad affrontare una nuova tappa del loro cammino di crescita.

Lunedì pomeriggio, alla Scuola dell’Infanzia Statale ‘Gianni Rodari’, la comunità scolastica ha salutato i bambini dell’ultimo anno, pronti a lasciare la scuola dell’infanzia per iniziare l’avventura alla Primaria. Un passaggio importante, vissuto con la semplicità e la meraviglia tipiche dei più piccoli, ma anche con la consapevolezza di quanto il percorso fatto insieme abbia lasciato un segno.

Con i loro occhi pieni di curiosità e il cuore colmo di entusiasmo, i bambini hanno ricordato a tutti quanto sia prezioso il tempo trascorso a scuola: un tempo fatto di scoperte, amicizie, piccoli traguardi quotidiani e prime autonomie. Ora per loro si apre una nuova strada, da affrontare con la stessa fiducia e lo stesso stupore che li hanno accompagnati fin qui.

Poco dopo, alla Scuola Primaria ‘San Francesco’, è stato invece il turno degli alunni di quinta, protagonisti di un momento conclusivo ricco di emozioni insieme a genitori e insegnanti. Anche per loro si chiude un capitolo importante, quello della scuola primaria, e si apre un nuovo cammino verso la scuola secondaria.

Tra ricordi, sorrisi e commozione, i ragazzi hanno mostrato tutta la bellezza del percorso vissuto in questi anni: un cammino di crescita, impegno, relazioni e conquiste, reso possibile grazie al lavoro quotidiano dei docenti e alla vicinanza delle famiglie.

Due momenti diversi, ma uniti da un unico filo: la crescita dei bambini e dei ragazzi, che ogni giorno ricordano il valore della fiducia, dell’educazione e della comunità. Per tutti loro l’augurio è quello di un futuro luminoso, ricco di nuove scoperte, incontri e traguardi.

La giornata è stata anche l’occasione per rivolgere un saluto speciale alla maestra Antonella Carlino, che lascia la scuola per iniziare il meritato percorso della pensione. Con dedizione, dolcezza e una presenza sempre attenta, ha accompagnato negli anni generazioni di bambini, lasciando un segno profondo nella comunità educativa di Vanzaghello.

A lei va il grazie sincero di tutta la scuola e del paese: ‘Grazie, Antonella, per tutto ciò che hai donato alla scuola’. Un augurio affettuoso per un futuro sereno, ricco di tempo per sé, per le sue passioni e per tutto ciò che la renderà felice.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!