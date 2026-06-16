Don Gabriele ordinato a Torino

Dopo la celebrazione nella Cattedrale di Torino, domenica 21 giugno il paese accoglierà il suo concittadino per la prima Messa nella chiesa parrocchiale.

Un momento di grande fede, emozione e comunità. Vanzaghello si prepara ad abbracciare don Gabriele Russo, concittadino ordinato sacerdote della Congregazione degli Oratoriani di San Filippo Neri. La cerimonia ufficiale si è svolta sabato nella Cattedrale di Torino, dove Gabriele ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale in un clima di profonda partecipazione e preghiera.

Un passaggio importante non solo per il suo cammino personale e vocazionale, ma anche per tutta la comunità vanzaghellese, che in questi anni ha seguito con affetto il percorso di Gabriele verso il sacerdozio. Alla celebrazione torinese era presente anche il sindaco Arconte Gatti, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione comunale e dell’intero paese.

Ora l’attesa è tutta per domenica 21 giugno, quando don Gabriele tornerà nella “sua” Vanzaghello per celebrare la prima Messa nella chiesa parrocchiale, alle ore 10. Sarà un’occasione di festa e gratitudine, un momento nel quale la comunità potrà stringersi attorno a lui, accompagnandolo con la preghiera e con l’affetto.

“Congratulazioni al nostro concittadino Gabriele Russo ordinato sacerdote”, ha scritto il Comune di Vanzaghello, sottolineando il valore di una giornata che resterà nel cuore di tanti.

Per Vanzaghello sarà dunque una domenica speciale: non solo la gioia per un giovane che ha scelto di donare la propria vita al servizio del Vangelo, ma anche il segno di una comunità capace di riconoscersi nei cammini di fede, nelle storie personali e nei legami che continuano a unire paese, parrocchia e famiglie.

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