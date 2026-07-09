Marciapiedi, luci e strade

Prosegue il programma di manutenzione promosso dall’Assessorato ai Lavori Pubblici. Conclusi i lavori in via Passoni, via Lomeni e via Villoresi; nelle prossime settimane al via asfaltature per circa 350 mila euro.

Prosegue il programma di manutenzione del patrimonio comunale promosso dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, con una serie di interventi distribuiti sul territorio cittadino e finalizzati a migliorare sicurezza, accessibilità e decoro degli spazi pubblici.

Tra le opere recentemente concluse rientrano la riqualificazione dei marciapiedi di via Passoni e la sostituzione dei punti luce del parcheggio dell’ospedale in via Rossini. Qui sono stati installati nuovi lampioni più efficienti e performanti, pensati per garantire una migliore illuminazione dell’area e, di conseguenza, una maggiore sicurezza per cittadini, utenti e frequentatori della zona.

Nei giorni scorsi si sono inoltre conclusi i lavori di riqualificazione dei marciapiedi in via Lomeni e via Villoresi, comprensivi anche di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Opere puntuali, ma importanti, che hanno permesso di rendere i percorsi pedonali più sicuri e accessibili, in particolare nei tratti maggiormente frequentati.

Il tratto finale di via Villoresi, all’intersezione con via Crivelli, interessato dal cantiere di edilizia residenziale, sarà invece completato direttamente dall’operatore nell’ambito delle opere compensative previste dal proprio intervento.

“La manutenzione della città passa anche da interventi che possono sembrare di piccola entità, ma che hanno un impatto concreto sulla vita quotidiana dei cittadini”, sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Pelizzari. “Stiamo portando avanti un programma di interventi costante, con l’obiettivo di rispondere in modo puntuale alle criticità presenti sul territorio e migliorare progressivamente la qualità degli spazi pubblici”.

L’attenzione dell’Amministrazione si sposterà ora sulle strade. Nelle prossime settimane prenderà infatti il via un nuovo lotto di asfaltature che interesserà diverse vie cittadine, tra cui via Isonzo, via Milano e via Fornaroli. L’investimento complessivo ammonta a circa 350.000 euro e riguarderà le arterie che presentano il maggior livello di deterioramento del manto stradale.

Nel dettaglio, gli interventi interesseranno via Milano, nel tratto compreso tra via Cimarosa e via Dei Mille; via Isonzo, dal civico 40 fino a via Don Barbieri; e via Fornaroli, da via Mazzini a via Turati.

“L’obiettivo è proseguire con interventi programmati sull’intero territorio comunale, seguendo le priorità definite dall’ufficio tecnico insieme alle esigenze raccolte sul territorio, per rendere la città sempre più sicura, accessibile e curata”, conclude l’assessore Pelizzari.

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