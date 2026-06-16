Distributore automatico dei sacchi

All’ecocentro di via Fattori il nuovo servizio è disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24. A Furato prevista anche la distribuzione manuale.

Un nuovo servizio per rendere più semplice e accessibile il ritiro dei sacchi per la raccolta differenziata. Da lunedì 15 giugno 2026, presso l’ecocentro di via Fattori, è entrato in funzione il distributore automatico dei sacchetti destinati alle famiglie.

L’apparecchio sarà utilizzabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permettendo così ai cittadini di ritirare la propria fornitura annuale in modo pratico e autonomo, senza vincoli di orario. Ogni nucleo famigliare avrà diritto gratuitamente a 4 rotoli di sacchi per la raccolta della plastica e a 3 pacchi di sacchetti per la frazione organica.

Per l’utilizzo del distributore sarà necessario che uno dei componenti maggiorenni del nucleo famigliare inserisca la propria tessera sanitaria con microchip, CRS o CNS. La fornitura dei sacchi azzurri destinati alla raccolta di pannolini e pannoloni sarà invece possibile soltanto dopo aver presentato apposita richiesta agli uffici comunali.

Eventuali forniture aggiuntive rispetto a quella annuale potranno essere acquistate e il relativo costo verrà addebitato nella fattura della TARI.

In caso di malfunzionamento del distributore, i cittadini potranno contattare il Consorzio dei Navigli al numero 02.9492.1163 oppure scrivere una mail all’indirizzo servizi [at] consorziodeinavigli [dot] it.

Per la frazione di Furato è prevista anche una distribuzione manuale dei sacchi per la raccolta differenziata presso la sala pubblica di via Alfieri. Gli appuntamenti saranno venerdì 26 giugno, dalle 15 alle 18, e sabato 27 giugno, dalle 9 alle 12.

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