Apericar, fantasia e motori

Grande partecipazione per la seconda edizione della sfilata tra Casate e Bernate: premiata l’Apecar “Coccobello Beach” di Valentino Colombo. La serata si è conclusa in musica con i Floyd in Time.

Entusiasmo, cura, creatività e tanta voglia di stare insieme. Sono stati questi gli ingredienti che hanno accompagnato la seconda edizione di Apericar 2026, la festa dedicata a due autentici miti italiani: l’Ape Piaggio e la Vespa. Sabato 4 luglio Bernate Ticino ha vissuto una serata speciale, capace di unire passione per i motori storici, spirito di comunità e allegria estiva.

Il ritrovo in piazza della Pace ha dato il via alla sfilata di Api e Vespe per le vie di Bernate e Casate, trasformate per qualche ora in un colorato percorso di ricordi, fantasia e sorrisi. Protagonisti assoluti sono stati gli Apecar, addobbati e personalizzati con grande originalità dai loro proprietari, che hanno saputo mettersi in gioco con impegno e ingegno.

A conquistare il premio della seconda edizione è stato Valentino Colombo, con la sua Apecar “Coccobello Beach”, una creazione capace di richiamare tutto il gusto dell’estate e di distinguersi per simpatia e cura dei dettagli.

Ad arricchire il corteo anche le numerose Vespe storiche, che con il loro fascino intramontabile hanno riportato in strada un pezzo di storia italiana, tra rombi leggeri, colori e atmosfere senza tempo.

Dopo la sfilata, la festa è proseguita in piazza Donatori con drink, apericena, dj set e tanta musica. A dare energia alla serata anche i Floyd in Time, tribute band dei Pink Floyd, che hanno accompagnato il pubblico con un concerto apprezzato e coinvolgente.

Un evento reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune, volontari e realtà del territorio. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Bar Trattoria Italia, a Roberto e Aldo per la regia e il supporto tecnico, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, ai consiglieri comunali e a tutti i volontari.

Ma il grazie più grande va a chi ha partecipato, con curiosità e allegria, contribuendo a rendere Apericar 2026 una vera festa di paese: semplice, creativa e capace di lasciare il sorriso.

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