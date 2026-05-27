Energia, bollette e futuro

Giovedì 4 giugno, in Sala Virga, Rinnovamento Popolare propone una serata aperta alla cittadinanza con Andrea Di Stefano e Sergio Zabot per parlare di costi, crisi energetica e rinnovabili.

Quanto pesa davvero l’energia sulla vita quotidiana di famiglie e imprese? E quali strade si possono percorrere per ridurre costi, dipendenze e incertezze? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro pubblico “Cara energia, ma quanto mi costi?”, promosso da Rinnovamento Popolare nell’ambito della rassegna #incontrieconfronti.

L’appuntamento è per giovedì 4 giugno alle 20.45, presso la Sala Virga della Biblioteca Comunale di Inveruno. Una serata pensata come occasione di approfondimento, ma anche di confronto aperto, su un tema che continua a incidere in modo concreto sui bilanci domestici, sulle attività produttive e sulle scelte delle comunità locali.

Al tavolo dei relatori interverranno Andrea Di Stefano, giornalista, economista e autore radiofonico, fondatore della testata “The Washing News”, e Sergio Zabot, ingegnere ed esperto nel campo dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili. Due voci competenti per aiutare i cittadini a leggere con maggiore consapevolezza uno scenario complesso, nel quale questioni internazionali, mercato dell’energia e transizione ecologica sono sempre più collegati tra loro.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati diversi aspetti di grande attualità: dalla crisi energetica innescata dalla guerra in Iran alle ricadute economiche della dipendenza energetica per famiglie e imprese, fino alle opportunità offerte dalle fonti rinnovabili e da un uso più razionale dell’energia.

Un tema, quello del caro bollette, che non riguarda solo i numeri in fattura, ma chiama in causa anche il modo in cui si immagina il futuro: più sostenibile, più autonomo e più attento alle risorse. L’iniziativa sarà aperta a tutta la cittadinanza.

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