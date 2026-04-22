Italgas porta Picarro a Inveruno, tecnologia all’avanguardia per il controllo delle reti del gas

Un incontro tra Comune e Italgas per presentare tecnologie innovative di monitoraggio della rete gas, puntando su sicurezza, prevenzione e sostenibilità ambientale per il territorio.

L’Amministrazione comunale di Inveruno, rappresentata dal Sindaco Nicoletta Saveri, dal Vicesindaco e Assessore all’Ambiente Sara Bettinelli, dall’Assessore al Bilancio Paolo Ferrario, dall’Assessore alla Polizia Locale Luigi Gariboldi, dal geometra Ufficio tecnico ambito ambiente Gianni Lo Russo e dal Comandante PL Marco Trani, ha incontrato una delegazione di Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale.

L’iniziativa ha avuto lo scopo di illustrare le modalità operative adottate dall’azienda nell’esercizio della rete cittadina, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio delle condotte e di ricerca preventiva delle dispersioni attraverso tecnologie all’avanguardia.

Nello specifico, Italgas ha presentato Picarro Surveyor, attualmente la tecnologia più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas. Il sistema consiste in una sofisticata sensing technology che, rispetto alle tecnologie tradizionali, offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo. Montata sugli automezzi di servizio, infatti, garantisce una sensibilità di rilevazione della presenza di gas nell’aria di tre ordini di grandezza superiori a quelli attualmente in uso dagli altri operatori del settore (parti per miliardo contro parti per milione).

Rispetto alla metodologia tradizionale, inoltre, questa non impone al veicolo di seguire il tracciato della tubazione interrata, ovviando così al problema di possibili ostacoli presenti lungo il percorso (come, ad esempio, le auto parcheggiate) e amplia in maniera esponenziale il volume dell’area monitorata (150-200 metri di larghezza e 5-8 metri in altezza contro 1-2 metri e 10-20 centimetri).

Il software è in grado poi di rilevare non solo la presenza di metano ma anche di etano, restituendo in questo modo un dato più accurato circa la quantità di molecole di gas presenti nell’aria. Un dato che, incrociato con le informazioni relative alla direzione e alla velocità del vento e con le rilevazioni geo-referenziate, consente di fornire in tempi estremamente rapidi e con grande precisione la localizzazione della possibile origine della dispersione.

L’adozione della tecnologia rientra nel più ampio percorso di digitalizzazione di asset e processi che Italgas porta avanti ormai da anni, finalizzato a fornire un servizio sempre più efficiente, sostenibile e sicuro per le comunità e i territori in cui opera.

«Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio del monitoraggio della rete cittadina attraverso la tecnologia Picarro Surveyor, un’eccellenza nel campo della diagnostica infrastrutturale portata sul territorio grazie alla collaborazione con Italgas. Per la nostra amministrazione, l’ambiente si tutela innanzitutto con la prevenzione e l’innovazione», così il Sindaco del Comune di Inveruno, Nicoletta Saveri, commenta l’impiego dei nuovi autoveicoli equipaggiati con la tecnologia innovativa, che sta rivoluzionando il controllo delle reti gas.

«Un salto tecnologico per la sicurezza e il clima – dichiara il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente, Sara Bettinelli –. A differenza dei sistemi tradizionali, la tecnologia Picarro garantisce tre benefici fondamentali per la nostra comunità: sensibilità estrema: il sistema è fino a 1.000 volte più efficace rispetto alle tecnologie convenzionali, individuando anche le più piccole dispersioni, impercettibili agli strumenti standard; sostenibilità: localizzare e riparare tempestivamente le micro-dispersioni riduce drasticamente le emissioni di metano in atmosfera, contribuendo in modo concreto ai nostri obiettivi di decarbonizzazione; zero impatto sulla cittadinanza: il monitoraggio avviene tramite sensori montati su speciali vetture che percorrono le strade cittadine senza interferire con il traffico o richiedere scavi preventivi».

«Monitorare costantemente la salute delle nostre infrastrutture significa prevenire i rischi e ottimizzare gli investimenti sulla rete», conclude il Sindaco, Nicoletta Saveri.

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