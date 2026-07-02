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domenica 05 luglio 2026 | ore 07:45

Scopri da Bizeta Service il programma Enercom Club

Entra gratis nel club. Scopri da Bizeta Service la raccolta punti che permette di avere sconti in bolletta o dai partner convenzionati.
Commercio - Bizeta - Enercom Club

Enercom lancia Enercom Club, il programma fedeltà completamente gratuito che trasforma ogni azione quotidiana in punti premiali. Niente costi nascosti, solo vantaggi concreti.

Come funziona:
Basta iscriversi dall'Area Clienti o dall'App Enercom per iniziare a collezionare Punti Flash subito. Li guadagni pagando in digitale, leggendo il contatore, compiendo azioni green o semplicemente restando nel programma.

I premi che contano:
Trasforma i punti in Gift Card, sconti diretti sulla bolletta o vinci il bonus esclusivo "Un giorno di energia gratis". In palio anche giorno di energia gratuita per chi raggiunge il livello Leader entro il 31 luglio 2026.

Sistema a livelli:*
Accedi a 4 livelli (Cliente, Esperto, Leader, Ambassador) e sblocca premi sempre più ricchi man mano che sali. Più sei fedele, più vantaggi ottieni.

EnerWin – gioca ogni settimana:
Non solo accumuli punti: il nuovo concorso settimanale ti dà ancora più chances di vincere Gift Card e sconti.

Con Enercom Club la fedeltà viene ripagata senza compromessi, perché si ricevono più punti in base a quanto tempo si è clienti Enercom.

**Bizeta Service** affianca i clienti da oltre dieci anni, offrendo assistenza a 360° per la fornitura di luce e gas e per tutte le pratiche correlate come nuove attivazioni, volture, subentri e cambio gestore. Non promette prezzi stracciati, bensì propone tariffe allineate al mercato, eliminando l’ansia di rincorrere offerte di modesto risparmio. Inoltre supporta i clienti anche nella transizione verso il solare e le energie rinnovabili.

Contattaci per maggiori informazioni, scegli la convenienza e la sicurezza di Enercom luce e gas:

  • Sede di Castano Primo: Via San Gerolamo n. 23 - 0331 1402297
  • Sede di Galliate: Via Canonico Diana n. 40 - 0321 806711
  • Sede di Novara: Via Cernaia n. 1/F - 0321 033340
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