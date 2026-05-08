Al Nova Coop di Castano Primo un sabato di solidarietà per aiutare le famiglie in difficoltà.

Sabato 9 maggio i clienti del punto vendita castanese potranno acquistare e donare beni di prima necessità destinati alla Caritas cittadina. Un gesto semplice per sostenere concretamente il territorio.

Torna anche a Castano Primo l’appuntamento con “Dona la Spesa”, l’iniziativa solidale promossa da Nova Coop

che sabato 9 maggio coinvolgerà i punti vendita della Lombardia e del Piemonte. Per tutta la giornata, infatti, soci e clienti del supermercato di Castano Primo potranno acquistare prodotti alimentari e beni per la cura della persona da destinare alle famiglie in difficoltà del territorio.

Nel punto vendita castanese, la raccolta sarà devoluta alla Caritas di Castano Primo, che quotidianamente è impegnata nell’aiuto e nel sostegno di persone e nuclei familiari che vivono situazioni di fragilità economica e sociale. All’ingresso del negozio saranno presenti i volontari incaricati di raccogliere le donazioni.

L’invito è quello di privilegiare prodotti a lunga conservazione e facilmente distribuibili, come pasta, riso, olio, pelati, tonno e carne in scatola, legumi, farina, zucchero, biscotti, latte a lunga conservazione, cereali, merendine e alimenti per la prima infanzia. Saranno raccolti anche prodotti per l’igiene personale e per la cura dei bambini.

“Con ‘Dona la Spesa’ rinnoviamo un impegno che per Nova Coop si traduce in un’attenzione concreta e costante verso i bisogni delle comunità in cui operiamo”, spiega Carlo Ghisoni. “Iniziative come questa sono particolarmente preziose perché consentono alle associazioni di costruire scorte di beni essenziali da distribuire nel tempo, garantendo così un sostegno continuativo alle persone in difficoltà”.

L’iniziativa si svolgerà contemporaneamente in 67 negozi della rete Nova Coop e coinvolgerà oltre 500 volontari. Numeri importanti, che testimoniano quanto la solidarietà possa nascere anche dai gesti più semplici della quotidianità. Nella scorsa edizione furono raccolte complessivamente 45 tonnellate di prodotti, per un valore di circa 135 mila euro. Anche Castano Primo, ancora una volta, è pronta a fare la propria parte.

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