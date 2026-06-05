Con Enercom il clima perfetto per la tua casa

Con Clima+ hai un servizio completo e la libertà di scegliere tra un’ampia gamma di climatizzatori.

Bizeta Service affianca i clienti da oltre dieci anni, offrendo assistenza a 360° per la fornitura di luce e gas e per tutte le pratiche correlate come nuove attivazioni, volture, subentri e cambio gestore. Non promette prezzi stracciati, bensì propone tariffe allineate al mercato, eliminando l’ansia di rincorrere offerte di modesto risparmio. Inoltre supporta i clienti anche nella transizione verso il solare e le energie rinnovabili.

Offerta Clima Plus

Risparmia sull'Energia di casa con un nuovo Climatizzatore. Clima Plus è una soluzione All Inclusive per il tuo climatizzatore, comprensiva di installazione, collaudo e accensione, con 150€ di bonus in bolletta se sottoscrivi l’offerta Alchimia Luce. E se sei cliente Enercom puoi accedere al finanziamento interessi zero.

Inoltre, ti supportiamo nell’ottenimento della detrazione fiscale fino al 50% per il tuo climatizzatore.

I vantaggi dell'Offerta

Servizio tutto incluso

Insieme a nostri partner di fiducia ti forniamo installazione, collaudo e accensione del tuo impianto di climatizzazione.

Marche Top di Gamma

Mettiamo a disposizione marche Top di Gamma, riconosciute per qualità e prestazioni. Coperte da garanzia 24 mesi.

Unico interlocutore

Pensiamo a tutto noi: sarai seguito in tutte le fasi del progetto, dal sopralluogo fino all’installazione ed alle pratiche per l’ottenimento delle detrazioni fiscali.

Interessi zero

Se accedi alla soluzione di finanziamento a interessi zero per l'acquisto del climatizzatore, potrai beneficiare di Tan fisso 0% taeg 8,97%.

Scopri tutte le caratteristiche del servizio sul sito di Enercom: https://www.enercom.it/offer/clima-plus/

Contattaci per maggiori informazioni, scegli la convenienza e la sicurezza di Enercom luce e gas:

Sede di Castano Primo: Via San Gerolamo n. 23 - 0331 1402297

Sede di Galliate: Via Canonico Diana n. 40 - 0321 806711

Sede di Novara: Via Cernaia n. 1/F - 0321 033340

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