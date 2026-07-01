meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 22°
Dom, 05/07/2026 - 07:20

data-top

domenica 05 luglio 2026 | ore 08:21

L'estate chiama, Zero Sei risponde!

Ecco le novità offerte in promozione da Zero Sei per famiglie con bambini: dai passeggini compatti all'abbigliamento delle migliori marche.
Commercio - Zerosei - Passeggini leggeri

Quarant'anni di esperienza al servizio delle famiglie. Zerosei Bimbi, il negozio specializzato in articoli per neonati e bambini piccoli di via Manin a Buscate, continua a essere un punto di riferimento nel territorio del Castanese per chi cerca soluzioni pratiche e di qualità per i propri figli.

Dalla scelta della carrozzina giusta al vestiario adatto, dall'arredamento della cameretta agli accessori per il bagnetto: Zerosei Bimbi ha costruito la sua reputazione proprio sapendo orientarsi in questa varietà di esigenze. E quest'estate, mentre il caldo invita a muoversi leggeri e compatti, il negozio punta su due trend che rispondono bene alle esigenze dei genitori moderni.

Passeggini leggeri per l'estate: quando la praticità fa la differenza

Uno dei prodotti che sta conquistando i clienti è il passeggino Electa di Inglesina, un modello pensato specificamente per chi vive in città. Con un peso ridotto, il passeggino Electa è una soluzione ideale per trasportarlo facilmente su e giù dalle scale, sui mezzi pubblici, dentro e fuori l'auto senza affaticarsi.

Il trio Electa rappresenta un concetto innovativo di praticità e versatilità. Non si tratta semplicemente di un passeggino, bensì di un sistema completo che unisce il passeggino leggero a una seduta reversibile e a una struttura facilmente adattabile alle diverse fasi di crescita del bambino.

Commercio - Zerosei - Trio Electa

La caratteristica più apprezzata è la reversibilità della seduta: genitori e bambini possono guardarsi negli occhi quando il piccolo è ancora molto piccolo (fronte genitore), mentre quando cresce è possibile girare la seduta verso il mondo esterno (fronte mondo), lasciandolo osservare l'ambiente circostante. Una scelta fondamentale per lo sviluppo psicomotorio e cognitivo del bambino.

Le dimensioni compatte ricordano quelle di un trolley da viaggio. È proprio per questo che molti genitori lo scelgono: si piega e ripiega in pochi secondi, entra nel bagagliaio della city car più compatta, si trasporta con una sola mano mentre si tiene il bambino con l'altra.

Commercio - Zerosei - Abbigliamento estivo luglio 2026

Abbigliamento estivo: colori e comodità per i più piccoli

L'estate è la stagione in cui Zero Sei rinnova completamente la proposta di abbigliamento, con collezioni che coniugano praticità, comodità e stile. In questa stagione, i genitori cercano vestiti leggeri, facili da lavare e che permettano ai bambini di giocare senza limitazioni. La selezione è vasta e pensata per ogni occasione, che sia una giornata al parco, una vacanza al mare o una festa di compleanno.

Come trovarci

  • Indirizzo: Via Manin 2, 20010 Buscate (MI)
  • Telefono: 0331 801480
  • Social: Instagram, Facebook, YouTube per aggiornamenti su novità e promozioni
Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Un'estate a misura di famiglia con Zerosei
Commercio - Zerosei - Seggiolini auto
Sicurezza e moda per i bambini. Saldi estivi fino al 50% e seggiolini auto con le ultime omologazioni. Un'estate all'insegna della qualità e della protezione.
Da Zerosei i passeggini da viaggio che uniscono leggerezza e sicurezza
Commercio - Zerosei - Passeggini
Compatti, leggeri e omologati fino a 22 kg: due soluzioni Mast per genitori sempre in movimento.
Zerosei: stile, comfort e idee per la primavera dei più piccoli
Commercio - Zerosei
Tante novità di stagione: moda e calzature per la primavera dei più piccoli!