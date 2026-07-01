L'estate chiama, Zero Sei risponde!

Ecco le novità offerte in promozione da Zero Sei per famiglie con bambini: dai passeggini compatti all'abbigliamento delle migliori marche.

Quarant'anni di esperienza al servizio delle famiglie. Zerosei Bimbi, il negozio specializzato in articoli per neonati e bambini piccoli di via Manin a Buscate, continua a essere un punto di riferimento nel territorio del Castanese per chi cerca soluzioni pratiche e di qualità per i propri figli.

Dalla scelta della carrozzina giusta al vestiario adatto, dall'arredamento della cameretta agli accessori per il bagnetto: Zerosei Bimbi ha costruito la sua reputazione proprio sapendo orientarsi in questa varietà di esigenze. E quest'estate, mentre il caldo invita a muoversi leggeri e compatti, il negozio punta su due trend che rispondono bene alle esigenze dei genitori moderni.

Passeggini leggeri per l'estate: quando la praticità fa la differenza

Uno dei prodotti che sta conquistando i clienti è il passeggino Electa di Inglesina, un modello pensato specificamente per chi vive in città. Con un peso ridotto, il passeggino Electa è una soluzione ideale per trasportarlo facilmente su e giù dalle scale, sui mezzi pubblici, dentro e fuori l'auto senza affaticarsi.

Il trio Electa rappresenta un concetto innovativo di praticità e versatilità. Non si tratta semplicemente di un passeggino, bensì di un sistema completo che unisce il passeggino leggero a una seduta reversibile e a una struttura facilmente adattabile alle diverse fasi di crescita del bambino.

La caratteristica più apprezzata è la reversibilità della seduta: genitori e bambini possono guardarsi negli occhi quando il piccolo è ancora molto piccolo (fronte genitore), mentre quando cresce è possibile girare la seduta verso il mondo esterno (fronte mondo), lasciandolo osservare l'ambiente circostante. Una scelta fondamentale per lo sviluppo psicomotorio e cognitivo del bambino.

Le dimensioni compatte ricordano quelle di un trolley da viaggio. È proprio per questo che molti genitori lo scelgono: si piega e ripiega in pochi secondi, entra nel bagagliaio della city car più compatta, si trasporta con una sola mano mentre si tiene il bambino con l'altra.

Abbigliamento estivo: colori e comodità per i più piccoli

L'estate è la stagione in cui Zero Sei rinnova completamente la proposta di abbigliamento, con collezioni che coniugano praticità, comodità e stile. In questa stagione, i genitori cercano vestiti leggeri, facili da lavare e che permettano ai bambini di giocare senza limitazioni. La selezione è vasta e pensata per ogni occasione, che sia una giornata al parco, una vacanza al mare o una festa di compleanno.

Come trovarci

Indirizzo: Via Manin 2, 20010 Buscate (MI)

Telefono: 0331 801480

Social: Instagram, Facebook, YouTube per aggiornamenti su novità e promozioni

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