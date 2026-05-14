Eurotrol apre le porte di “Spazio Wave”: a Castano Primo lo showroom dedicato ai professionisti del trattamento acque

Un ambiente moderno e funzionale nel cuore dell’Eurotrol Hub: oltre 400 metri quadrati studiati per ospitare prodotti, tecnologia e incontri con clienti e partner.

Un nuovo spazio pensato per accogliere, mostrare e far conoscere da vicino il mondo Eurotrol. È stato inaugurato infatti a Castano Primo lo showroom aziendale “Spazio Wave”, un ambiente moderno e luminoso realizzato all’interno dell’Eurotrol Hub, nel grande cortile principale della realtà imprenditoriale del territorio.

Uno showroom di circa 400 metri quadrati che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’azienda e che nasce con un obiettivo preciso: creare un punto di incontro diretto tra prodotti, tecnologia e professionisti del trattamento acque. Qui trovano spazio una ricca selezione dei circa 4.500 articoli disponibili a magazzino, dai sistemi per il trattamento dell’acqua fino ai componenti e agli accessori destinati al mercato B2B.

Valvole, timer, bombole, cabinati, filtri e cartucce, membrane per osmosi inversa e ultrafiltrazione, debatterizzatori a raggi UV, componenti per osmosi domestica e addolcitori: “Spazio Wave” si presenta come un vero e proprio ambiente espositivo dove poter conoscere da vicino soluzioni dedicate ai settori residenziale, commerciale e industriale.

Ma il nuovo showroom non è solamente una vetrina. L’idea alla base del progetto è infatti quella di creare un luogo esperienziale e dinamico, capace di favorire il confronto tecnico e professionale. Il layout espositivo, infatti, può essere modificato in base alle necessità e agli incontri programmati con clienti, fornitori e stakeholder, dando la possibilità di confrontare differenti modelli, configurazioni e portate in maniera pratica e immediata.

Grande attenzione è stata posta anche all’aspetto tecnico: “Spazio Wave” sarà infatti utilizzato per attività “su misura”, momenti di approfondimento e presentazioni dedicate, offrendo la possibilità di toccare con mano i prodotti, componenti e ricambi. Un valore aggiunto importante soprattutto per chi opera nel settore e desidera approfondire caratteristiche e applicazioni delle diverse soluzioni proposte.

Le visite allo showroom vengono organizzate su appuntamento e rappresentano non solo un’occasione commerciale, ma anche un momento di dialogo, aggiornamento e crescita condivisa. Un nuovo tassello che conferma la volontà di Eurotrol di investire sul territorio, sull’innovazione e sulla relazione diretta con clienti e partner.

www.eurotrol.it

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