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domenica 05 luglio 2026 | ore 08:22

Estate, comunità e speranza: il nuovo numero de 'Il Segno'

Nel numero di luglio-agosto spazio alla tradizione educativa dei campeggi in montagna, al contributo dei sacerdoti stranieri nella Diocesi di Milano e all’inchiesta sulla “generazione sandwich”.
Sociale - Il Segno, estate 2026

Estate come tempo di incontro, crescita e comunità. È questo il filo conduttore del nuovo numero di luglio-agosto de Il Segno, il mensile della Diocesi di Milano, che accompagna i lettori in un percorso ricco di testimonianze, approfondimenti e riflessioni sull’attualità ecclesiale e sociale.

La copertina è dedicata a un’esperienza che, da generazioni, continua a lasciare un segno profondo nella vita di ragazzi, adolescenti e giovani: il campeggio. Le vacanze comunitarie in montagna, vissute negli oratori e nei gruppi scout, vengono raccontate come un’occasione preziosa di educazione, amicizia, autonomia e responsabilità. Un tempo speciale, lontano dalla quotidianità, in cui il contatto con la natura e la vita condivisa aiutano a crescere, a mettersi in gioco e a riscoprire il valore delle relazioni.

Tra i temi centrali del numero spicca il Primo piano dedicato ai sacerdoti provenienti da altri Paesi che oggi vivono e operano nella Diocesi di Milano. Sono decine i presbiteri arrivati dall’Africa, dall’India e da altre realtà del mondo, per motivi di studio o per il servizio pastorale. Una presenza che racconta il volto sempre più universale della Chiesa e offre uno sguardo concreto sulla ricchezza della “Chiesa dalle genti”, fatta di scambio, formazione, accoglienza e condivisione della fede.

L’inchiesta del mese affronta invece una condizione sempre più diffusa nella società contemporanea: quella della cosiddetta “generazione sandwich”. Si tratta di uomini e donne che si trovano stretti tra la cura dei figli e l’assistenza ai genitori anziani, in un equilibrio spesso complesso da sostenere. Tempo, energie, relazioni e risorse economiche vengono messi alla prova, evidenziando il ruolo fondamentale dei caregiver e la necessità di nuove forme di sostegno familiare, sociale e comunitario.

Il numero estivo propone anche numerosi approfondimenti dedicati all’attualità della Chiesa ambrosiana e della società. Dalla nuova Proposta pastorale dell’arcivescovo Mario Delpini per l’anno 2026-2027 alle testimonianze di solidarietà internazionale, passando per la memoria di Marcello Candia, a centodieci anni dalla nascita, e per un bilancio a cinquant’anni dal disastro di Seveso.

Non mancano, infine, le pagine culturali, con spazio all’arte, alla fotografia, alla letteratura, al cinema e alle serie televisive: strumenti per accompagnare il tempo estivo non solo come pausa, ma anche come occasione di pensiero e approfondimento.

Un numero ricco di storie, volti e testimonianze, che invita a guardare il mondo con attenzione e fiducia, riscoprendo il valore delle relazioni, della comunità e della speranza.

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