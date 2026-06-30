Protezione Civile a lezione con i ragazzi dell’Oratorio Estivo

Doppio appuntamento a Castano Primo, tra via Sant’Antonio e Madonna dei Poveri, per conoscere da vicino volontari, mezzi e attività in caso di emergenze e criticità.

Cosa si fa in caso di emergenze, pericoli o situazioni di criticità? A questa domanda hanno provato a rispondere, in modo concreto e coinvolgente, i volontari della Protezione Civile di Castano Primo, protagonisti di un doppio appuntamento con i bambini e i ragazzi dell’Oratorio Estivo.

Prima all’oratorio di via Sant’Antonio, poi alla Madonna dei Poveri, i volontari castanesi, insieme ai colleghi di Casorezzo e alla presenza dell’assessore Carlo Iannantuono, hanno incontrato i più giovani per mostrare loro alcune delle tante attività che quotidianamente vengono svolte a servizio della comunità.

Non una semplice spiegazione teorica, ma un vero e proprio momento di formazione sul campo. I ragazzi hanno potuto vedere da vicino come si usano le radio per comunicare durante un intervento, come si effettua la ricerca di persone con l’unità cinofila, come si preparano e si utilizzano i sacchi di sabbia in caso di alluvioni o inondazioni, quali attenzioni servono in caso di incendi e come funzionano le imbracature di sicurezza.

Scenari diversi, ma accomunati da un unico obiettivo: far comprendere ai bambini e ai ragazzi l’importanza della prevenzione, della collaborazione e della prontezza nel momento del bisogno. Un’occasione preziosa per avvicinare le nuove generazioni al mondo della Protezione Civile, fatto di competenza, responsabilità, spirito di servizio e attenzione verso gli altri.

Grande l’interesse mostrato dai partecipanti, che hanno seguito con curiosità le dimostrazioni e si sono messi alla prova nelle attività proposte dai volontari. Un modo semplice ma efficace per imparare che, davanti a un’emergenza, ogni gesto può essere importante e che conoscere le corrette modalità di intervento può fare davvero la differenza.

“Grazie alla nostra Protezione Civile per la disponibilità a promuovere sempre simili iniziative – commenta l’assessore Carlo Iannantuono – Come Amministrazione Comunale siamo da sempre convinti che l’educazione dei nostri giovani passi anche da queste attività, durante le quali ognuno di loro ha modo di rapportarsi in maniera diretta con i volontari e con i servizi che costantemente portano avanti. Vedere l’interesse e la partecipazione dei ragazzi è sicuramente il traguardo più importante raggiunto”.

Un’esperienza, dunque, che ha saputo unire gioco, curiosità e consapevolezza, lasciando ai ragazzi un messaggio importante: la sicurezza è un impegno di tutti e conoscere chi lavora ogni giorno per proteggerci è il primo passo per diventare cittadini più attenti e responsabili.

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