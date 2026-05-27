Il calcio dei più piccoli fa festa

Una giornata di sport, entusiasmo e condivisione a Castano Primo per la Festa Regionale Grassroots Challenge della FIGC Lombardia, con 12 società e 200 giovani atleti della categoria Pulcini protagonisti al centro sportivo cittadino.

Crescere insieme, imparare divertendosi e vivere il calcio come occasione di incontro prima ancora che di competizione. È stato questo lo spirito che ha animato, domenica scorsa, il Centro Sportivo “Annibale Sacchi” di Castano Primo, teatro della Festa Regionale Grassroots Challenge, evento finale promosso dalla FIGC Lombardia al termine di un percorso iniziato con le fasi provinciali.

Una giornata interamente dedicata al calcio giovanile, che ha portato in città 12 società e circa 200 atleti della categoria Pulcini. Bambini e ragazzi hanno condiviso il campo tra attività tecniche, partite, momenti di gioco e tanto entusiasmo, in un clima sereno e partecipato, dove il risultato ha lasciato spazio soprattutto alla voglia di stare insieme e di crescere attraverso lo sport.

L’iniziativa ha rappresentato anche un bel momento di valorizzazione per Castano Primo e per le sue strutture sportive, capaci di accogliere un appuntamento regionale importante e molto sentito dal mondo del calcio di base. A fare gli onori di casa, insieme agli organizzatori, anche la Castanese, che ha curato l’accoglienza dei partecipanti e delle società presenti.

Alle premiazioni è intervenuto il vicesindaco Daniele Rivolta, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, ringraziando la FIGC Lombardia per aver scelto Castano Primo come sede dell’evento e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della giornata.

Un appuntamento che ha ricordato, ancora una volta, quanto lo sport giovanile sia uno spazio prezioso di educazione, socialità e comunità. Perché il calcio dei più piccoli non è fatto soltanto di gol e partite, ma anche di amicizie, rispetto, impegno e sorrisi condivisi.

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