Concerto d’estate al tramonto

Sabato 4 luglio alle 21 un appuntamento a ingresso libero tra musica, panorama e comunità, con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Una serata di musica, bellezza e condivisione in uno dei luoghi più suggestivi del Varesotto. Sabato 4 luglio, alle 21, il Belvedere di Azzate ospiterà il Concerto d’Estate della Banda Musicale ‘Giuseppe Verdi’ di Capolago APS, un appuntamento a ingresso libero promosso con il patrocinio del Comune di Azzate e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Affacciato sul Lago di Varese, sulle Prealpi Varesine e sulla catena del Monte Rosa, il Belvedere è conosciuto come il ‘balcone della Valbossa’. Un luogo capace di regalare emozioni già solo con il suo panorama, che al tramonto diventerà la cornice ideale per una serata pensata per tutte le età.

Il programma proporrà un repertorio vario e coinvolgente: dalle colonne sonore più amate ai grandi classici della musica per banda, fino alle sonorità latinoamericane e ai brani ispirati anche al mondo dei cartoni animati. Una proposta musicale capace di parlare agli appassionati, alle famiglie e a chi desidera semplicemente vivere una bella serata all’aperto.

‘Ci sono luoghi che, per la loro bellezza, riescono a suscitare emozioni ancora prima che inizi un evento. Il Belvedere di Azzate è uno di questi – commenta Diego Trogher, vicepresidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – Quando un contesto così suggestivo incontra la musica, nasce qualcosa di speciale: un’esperienza che coinvolge non solo l’ascolto, ma tutti i sensi, creando un legame profondo tra le persone, l’arte e il territorio’.

Per la Bcc, il sostegno all’iniziativa conferma l’attenzione verso la cultura e la valorizzazione dei luoghi più belli del territorio. ‘Eventi come questo dimostrano come la musica possa diventare uno strumento di valorizzazione del patrimonio locale – prosegue Trogher – La cultura, così come la tutela dei nostri paesaggi, contribuisce a costruire identità, relazioni e coesione sociale. È un appuntamento che siamo felici di sostenere e che invitiamo tutti a vivere’.

A dirigere la Banda Musicale ‘Giuseppe Verdi’ di Capolago sarà il maestro Giuliano Guarino, alla guida della formazione dal 2010. Originario di Taranto, si è diplomato al Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ e ha approfondito la propria preparazione con importanti sassofonisti del panorama internazionale, affiancando all’attività musicale anche un intenso impegno nella direzione corale e nella formazione.

Il concerto sarà anche l’occasione per celebrare i 101 anni di attività della Banda di Capolago. Fondata il 15 marzo 1925 con l’obiettivo di offrire momenti di cultura e aggregazione alla comunità, oggi riunisce circa cinquanta musicisti di diverse età e continua a custodire un patrimonio musicale che attraversa le generazioni.

Nel corso della sua storia la banda ha preso parte a importanti manifestazioni nazionali, mantenendo vivo il proprio legame con il territorio e con il mondo alpino. Accanto all’attività concertistica, promuove corsi di formazione per giovani e adulti, confermando il proprio ruolo educativo e culturale.

In caso di maltempo, il concerto si terrà al Cinema Teatro Castellani di Azzate, così da garantire comunque lo svolgimento di una serata dedicata alla musica, alla comunità e alla bellezza del territorio.

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