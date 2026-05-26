In cammino per Maria Ausiliatrice

Fede, condivisione e comunità hanno accompagnato la processione di lunedì 25 maggio, promossa con la Comunità Pastorale Santo Crocifisso e partecipata anche dall’Amministrazione comunale.

Un momento semplice, ma profondamente sentito. Lunedì 25 maggio Castano Primo si è ritrovata in preghiera per la Processione di Maria Ausiliatrice, un appuntamento che ha unito fede, condivisione e senso di comunità.

Con la Comunità Pastorale Santo Crocifisso, tanti fedeli hanno preso parte alla celebrazione, vivendo insieme un’occasione di raccoglimento e partecipazione. La processione ha rappresentato non solo un gesto religioso, ma anche un segno concreto di vicinanza tra le persone, capace di rafforzare quei legami che sono alla base della vita di una comunità.

Presenti, in rappresentanza del Comune di Castano Primo, anche il Sindaco Roberto Colombo, il Vice Sindaco Daniele Rivolta e l’Assessore Selena Gazziero, a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione verso i momenti che coinvolgono la città e le sue tradizioni.

La devozione a Maria Ausiliatrice, particolarmente cara a molte comunità, è stata così occasione per ritrovarsi, camminare insieme e condividere un messaggio di fiducia e speranza. In una quotidianità spesso frenetica, appuntamenti come questo ricordano il valore dell’incontro, della preghiera e della partecipazione.

Una serata che ha lasciato il segno nel cuore dei presenti, confermando ancora una volta quanto le tradizioni religiose e popolari sappiano essere occasione di unità, memoria e appartenenza per tutta Castano Primo.

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