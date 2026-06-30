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Magenta inaugura i nuovi appartamenti del “Dopo di Noi”

Due alloggi comunali per accompagnare persone con disabilità in percorsi di autonomia e vita indipendente.
Magenta - Si inaugurano i nuovi appartamenti del “Dopo di Noi”

Un progetto concreto per rispondere a un bisogno reale del territorio: aiutare le persone con disabilità prive di un adeguato sostegno familiare a costruire percorsi di autonomia, dignità e vita indipendente. Il Comune di Magenta inaugurerà venerdì 3 luglio 2026 i nuovi alloggi del progetto “Dopo di Noi”, realizzati in due appartamenti di proprietà comunale situati in viale Lombardia e in strada Pontevecchio.

Si tratta di un’iniziativa dal forte valore sociale, pensata per offrire non solo un’abitazione, ma un vero percorso di accompagnamento, cura e crescita personale. Le strutture metteranno a disposizione complessivamente 7 posti letto, ai quali si aggiunge 1 posto dedicato al sollievo e al pronto intervento, utile in caso di emergenze o particolari necessità familiari.

“Poche o nulle sono le realtà del Dopo di Noi nel nostro territorio e quindi era necessario rispondere a un bisogno di persone che devono essere aiutate, supportate e accompagnate ad affrontare la loro vita, mettendo in atto tutte quelle risorse umane che possano permettere loro di avere una vita autonoma al di fuori della rete familiare”, sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Giampiero Chiodini.

La gestione degli appartamenti sarà affidata alla Cooperativa Il Portico, con cui il Comune di Magenta ha attivato una convenzione della durata di dieci anni. Un impegno di lungo periodo, dunque, che conferma la volontà dell’Amministrazione di investire su un modello di inclusione capace di guardare al futuro delle persone più fragili e delle loro famiglie.

L’inaugurazione si terrà venerdì 3 luglio con un doppio momento: alle 10.30 in viale Lombardia 1 e, successivamente, alle 11.30 in strada Pontevecchio 22. Alle 12 sono previsti i saluti istituzionali. L’iniziativa sarà aperta alla cittadinanza, chiamata a condividere un passaggio importante per la comunità magentina e per tutto il territorio.

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