PizzAutobus arriva a Busto Garolfo

Venerdì 12 giugno, davanti alla sede della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, il Food Truck di PizzAut porterà in paese gusto, inclusione e lavoro per i ragazzi con autismo.

Una pizza buona, certo. Ma soprattutto una pizza capace di raccontare una storia di inclusione, autonomia e fiducia nel futuro. Venerdì 12 giugno il PizzAutobus, il Food Truck dei ragazzi con autismo, farà tappa a Busto Garolfo, sostando davanti alla sede della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, dalle 13 alle 14.30, per un pranzo davvero speciale.

Non sarà soltanto l’occasione per gustare uno dei piatti più amati della cucina italiana, ma anche per conoscere e sostenere uno dei progetti di inclusione sociale più significativi nati negli ultimi anni nel nostro Paese. A bordo del furgone-pizzeria lavorano infatti ragazzi con autismo che, attraverso il loro impegno quotidiano, mostrano concretamente come il lavoro possa diventare uno strumento prezioso di crescita personale, autonomia e partecipazione alla vita della comunità.

Il Food Truck è gestito da Rugby Parabiago Cares Impresa Sociale per PizzAut, la realtà fondata da Nico Acampora, papà di un ragazzo autistico, che da un sogno condiviso con altre famiglie ha saputo costruire un modello innovativo di inserimento lavorativo.

‘Il debutto ufficiale del Food Truck è stato il 1° maggio al Red&Blue Stadium – spiega Cristiano Bienati, presidente di Rugby Parabiago Cares – Il mezzo sarà presente durante gli eventi del Club ma anche in feste aziendali, scolastiche o di piazza, offrendo a tutti la possibilità di gustare ottime pizze e, allo stesso tempo, sostenere un progetto ad alto valore sociale. Si tratta di un’iniziativa che va oltre lo sport, creando opportunità concrete per ragazzi e ragazze con autismo e disabilità e sensibilizzando il pubblico su tematiche fondamentali per la crescita della comunità’.

Una storia, quella di PizzAut, iniziata il 19 novembre 2017, quando un gruppo di genitori decise di dare vita a un’associazione per sensibilizzare istituzioni e società civile sul tema dell’occupabilità delle persone nello spettro autistico. Da quel primo passo è nato un percorso cresciuto negli anni, fino a diventare un punto di riferimento nazionale per l’inclusione lavorativa. Dal settembre 2025 l’Associazione PizzAut si è trasformata in Fondazione PizzAut ETS, consolidando ulteriormente il proprio impegno a favore di giovani e famiglie.

I Food Truck di PizzAut sono nati proprio con l’obiettivo di portare il progetto nelle piazze e nelle comunità locali. Durante il periodo difficile della pandemia sono diventati anche un simbolo di resilienza, permettendo all’organizzazione di continuare la propria attività e di consegnare nelle case non soltanto pizze, ma un messaggio di dignità, partecipazione e speranza.

L’appuntamento di Busto Garolfo rappresenta quindi molto più di una semplice pausa pranzo. Davanti alla sede della Bcc, il profumo della pizza si unirà a una storia di coraggio e determinazione, ricordando come l’inclusione non sia uno slogan, ma un cammino fatto di opportunità concrete.

‘La presenza del PizzAutobus davanti alla nostra sede rappresenta molto più di un semplice momento conviviale – commenta Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – È l’occasione per incontrare una realtà che ha saputo trasformare un bisogno sociale in un progetto concreto di crescita, autonomia e inclusione. I ragazzi e le ragazze coinvolti in questa esperienza non chiedono assistenza, ma opportunità: opportunità di lavorare, di mettere a frutto le proprie competenze, di sentirsi parte attiva della società e di costruire il proprio futuro con dignità’.

Da qui l’invito rivolto a soci, clienti, collaboratori e cittadini a partecipare: non solo per apprezzare la qualità del prodotto, ma soprattutto per conoscere da vicino un modello virtuoso di impresa sociale e inclusione lavorativa.

‘Attraverso un gesto semplice come condividere una pizza – aggiunge Scazzosi – si può contribuire a sostenere un progetto che genera lavoro, autonomia e fiducia. Crediamo che il futuro delle nostre comunità passi anche attraverso iniziative come questa, capaci di unire persone, creare relazioni e costruire opportunità’.

Venerdì 12 giugno, dunque, l’appuntamento è a Busto Garolfo, davanti alla Bcc, per una pizza speciale. Una pizza che nutre, incontra e soprattutto crea opportunità.

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