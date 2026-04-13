Un libro che parla al cuore e alla memoria: a Busto Garolfo la presentazione dell’opera di Marinella Restelli.

Un viaggio tra ricordi, emozioni e resilienza, capace di toccare corde profonde e universali. È quello proposto da “La vita continua… nonostante tutto”, il nuovo libro di Marinella Restelli, presentato a Busto Garolfo in un momento partecipato e ricco di significato.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Progetto Busto Garolfo Olcella, ha offerto alla comunità un’occasione preziosa per fermarsi, ascoltare e riflettere. Al centro, una raccolta di racconti brevi che affrontano con delicatezza temi come l’amore, la solitudine, la vecchiaia, la perdita e la speranza.

Protagonisti sono spesso persone anziane, custodi di memorie e vissuti che diventano testimonianza viva di una forza silenziosa. Storie semplici, ma capaci di lasciare un segno, perché parlano di fragilità che si trasformano in valore e di esperienze che diventano patrimonio condiviso.

Con uno stile intimo e meditativo, Marinella Restelli accompagna il lettore in un tempo sospeso, invitandolo a rallentare e a riconoscersi nelle pagine. "È un libro che nasce dal desiderio di custodire e condividere ciò che resta dentro di noi", è il messaggio che emerge con forza.

Durante la serata, l’autrice ha dialogato con il giornalista Fabrizio Provera, dando vita a un confronto autentico e coinvolgente, capace di avvicinare il pubblico alle storie e al loro significato più profondo.

Un appuntamento che ha saputo unire cultura e comunità, ricordando a tutti un messaggio semplice ma potente: la vita, davvero, continua… nonostante tutto.

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