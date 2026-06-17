‘Bimbi Sicuri’: incontri gratuiti per proteggere i più piccoli

Nei consultori di Magenta, Abbiategrasso e Arluno un percorso informativo promosso da ASST Ovest Milanese per genitori e caregiver.

La sicurezza dei bambini passa anche dalla conoscenza, dalla prevenzione e da piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza. È con questo obiettivo che ASST Ovest Milanese promuove, nel mese di giugno, l’iniziativa ‘Bimbi Sicuri’, un percorso gratuito dedicato ai genitori e a tutte le persone che si prendono cura dei più piccoli.

Gli incontri, organizzati nei Consultori Familiari di Magenta, Abbiategrasso e Arluno, offriranno informazioni utili e strumenti pratici per affrontare alcuni temi fondamentali legati alla tutela della salute e del benessere dei bambini fin dai primi mesi di vita.

Tra gli argomenti trattati ci saranno la sicurezza in acqua, la sicurezza durante il sonno, la sicurezza in auto e la prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso. Temi concreti, spesso legati alla vita di tutti i giorni, sui quali è importante essere preparati per prevenire rischi e affrontare con maggiore consapevolezza le diverse situazioni.

La partecipazione agli incontri è gratuita. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare direttamente i Consultori Familiari: Magenta al numero 02 9796 3041, Arluno allo 02 9796 3081, Abbiategrasso allo 02 9486 032.

Un’occasione preziosa per le famiglie del territorio, pensata per accompagnare mamme, papà, nonni e caregiver in un percorso di attenzione e cura, mettendo al centro ciò che conta di più: la sicurezza e il benessere dei bambini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!