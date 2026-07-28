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giovedì 30 luglio 2026 | ore 20:46

Cade nel Villoresi per salvare un animale

Una trentaduenne di origini statunitensi è stata tratta in salvo poco dopo le 20.30 dai vigili del fuoco, nel Canale Villoresi a Busto Garolfo in via dell'Industria.
Cronaca - Vigili del Fuoco

Una trentaduenne di origini statunitensi è stata tratta in salvo poco dopo le 20.30 dai vigili del fuoco, nel Canale Villoresi a Busto Garolfo in via dell'Industria. La donna, nel tentativo di salvare un animale, sarebbe caduta in acqua aggrappandosi istintivamente ad un ramo d'albero. Alcuni passanti attirati dalla richiesta di aiuto allertavano la centrale operativa del NUE. In pochissimi minuti sul posto giungevano un elicottero del Nucleo Malpensa e personale del Distaccamento di Inveruno. La donna è stata salvata e messa in sicurezza, attraverso una manovra congiunta, e consegnata nelle mani dei sanitari del 118. Le sue condizioni sono comunque apparse discrete tanto da non dover ricorrere alle cure ospedaliere.

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