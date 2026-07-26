Ciclista ucciso da auto pirata: rintracciato conducente

Tragico incidente nella notte sulla Statale 341 a Turbigo. Un 76enne ha perso la vita. L’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un’auto che subito dopo si è allontanata.

Tragico incidente nella notte sulla Statale 341 a Turbigo. Un 76enne ha perso la vita. L’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un’auto che subito dopo si è allontanata. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso decollato da Como, che hanno trasportato il pensionato in ospedale dove purtroppo è morto a causa delle gravissime ferite riportate. Mentre il conducente del veicolo, fuggito dopo l’impatto è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Legnano e della stazione di Cuggiono. Al momento del fermo è risultato positivo a alcol e droga. Fondamentale per la sua individuazione la segnalazione di un cittadino che ha fornito la targa della macchina. Su disposizione della Procura di Busto Arsizio è stato arrestato con le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.

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