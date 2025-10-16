Vanzaghello piange il fondatore del Complesso Bandistico

Un giorno triste per tutta la comunità di Vanzaghello. L'ultimo saluto a Piermario Fassi, fondatore e presidente del Complesso Bandistico Vanzaghellese.

Un punto di riferimento nel mondo delle associazioni del paese, ma più in generale del territorio intero. Una figura che con le sue grandi qualità e capacità ha scritto pagine importanti di storia della musica e della cultura locale. Lui, fondatore e presidente onorario del Complesso Bandistico Vanzaghellese. Lui, Piermario Fassi al quale oggi tutta Vanzaghello da l'ultimo saluto, portando ognuno dentro di sé i tanti ricordi e i momenti che lo hanno visto protagonista indiscusso nella comunità. "Un nostro concittadino, vero e proprio punto di riferimento, che ha scritto pagine importanti del nostro paese e ha dato un fondamentale contributo nel mondo associativo, musicale e culturale vanzaghellese e del territorio - scrivono dall'Amministrazione comunale - Come Amministrazione comunale ci stringiamo con grande affetto alla famiglia Fassi e a tutto il Complesso Bandistico Vanzaghellese. Alla moglie, ai figli, ai nipoti, ai familiari e a tutti i musicanti, va il nostro cordoglio".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!