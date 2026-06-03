Take Talk torna a Padova

Dal pitch alla distribuzione, sabato 6 giugno alla Sala Fronte del Porto un appuntamento gratuito tra formazione, incontri, proiezioni e confronto con professionisti del settore.

Dopo il successo del primo appuntamento, sabato 6 giugno, dalle 15 alle 23.45, torna a Padova Take Talk, il format dedicato al cinema indipendente ideato dal collettivo Take049. L’iniziativa si svolgerà alla Sala Fronte del Porto, all’interno del Cinema Porto Astra, e sarà organizzata nell’ambito del progetto YOLO di Fòrema, in collaborazione con CNA Veneto e Sala Fronte del Porto, grazie ai Fondi Europei della Regione Veneto.

Take Talk #2 nasce come uno spazio aperto e concreto, dove le idee possono uscire dal cassetto e iniziare a confrontarsi con il mondo reale del cinema. Un’intera giornata pensata per aspiranti filmmaker, creativi, giovani professionisti e semplici curiosi che desiderano capire meglio come funziona la filiera audiovisiva: dalla costruzione di un progetto alla sua presentazione, fino alla produzione e alla distribuzione.

Il programma si aprirà nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, con il Pitch Lab, laboratorio condotto da Gloria Puppi di ReadMyScript. Sarà un momento pratico e formativo per imparare a sviluppare un progetto, strutturare un pitch efficace e orientarsi nel mercato audiovisivo contemporaneo. Non mancheranno simulazioni e occasioni di feedback diretto, per mettere subito alla prova idee, intuizioni e capacità narrative.

Dalle 18 alle 19 è previsto un aperitivo, pensato non solo come pausa, ma come vero momento di networking: un’occasione per conoscersi, scambiare contatti, condividere esperienze e magari far nascere nuove collaborazioni.

La seconda parte della giornata, dalle 19 alle 23.45, sarà invece dedicata a talk, panel e proiezioni. Con Alice Giacopini, Chiara Tesser e AnimaFilm si parlerà di scenografia, location management e distribuzione legata al territorio, con particolare attenzione a casi studio come il progetto “Brenta Connection”. Con Alessandro Padovani, Youssef Dalima e Claudio Cirillo, invece, saranno approfonditi gli aspetti produttivi del cinema indipendente, anche attraverso la proiezione di cortometraggi.

Take Talk #2 si conferma così un format vivo, accessibile e partecipato. Non un semplice evento sul cinema, ma un luogo di incontro tra chi il cinema lo fa, chi lo sogna e chi vuole provare a muovere i primi passi in questo mondo. Al centro ci saranno le storie, le competenze, le relazioni e anche gli errori, perché il percorso creativo passa spesso attraverso tentativi, confronti e nuove possibilità.

L’appuntamento si inserisce nel progetto YOLO, promosso da Fòrema, nato per accompagnare giovani tra i 18 e i 29 anni in percorsi di scoperta personale e professionale, con particolare attenzione a chi si trova in una fase di transizione o fatica a orientarsi nel mondo del lavoro. Attraverso laboratori, coaching, eventi e occasioni di formazione, YOLO vuole creare spazi in cui sperimentare, esprimersi e mettere alla prova le proprie idee.

Il progetto è realizzato con risorse del Programma Regionale Veneto Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, nell’ambito della DGR n. 307 del 24 marzo 2025 “Giovani Energie in Azione”.

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