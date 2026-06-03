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venerdì 05 giugno 2026 | ore 17:39

Il Funtanin riparte: nuova apertura tra cucina, aperitivi e ospitalità

Il ristorante agriturismo riapre con un soft opening e presenta alcune novità: apericena nel weekend, menù alla carta e pacchetti dedicati agli ospiti di Funtanin Stay.
Castelletto - Il ristorante Funtanin

Castelletto di Cuggiono ritrova uno dei suoi luoghi più accoglienti e suggestivi. Venerdì riapre infatti il ristorante agriturismo Funtanin, pronto a ripartire con un soft opening che segna l’inizio di una nuova fase, fatta di continuità, attenzione all’ospitalità e alcune interessanti novità pensate per rendere l’esperienza ancora più completa.
Il cuore della proposta resterà naturalmente la cucina, con il menù alla carta e i sapori che raccontano il territorio, ma la ripartenza porterà con sé anche una nuova formula dedicata a chi desidera vivere il Funtanin in modo più informale: venerdì, sabato e domenica sarà infatti possibile fermarsi anche per l’apericena, un’occasione per condividere un momento conviviale, tra buon cibo, atmosfera rilassata e il fascino della location.
Una proposta che guarda non solo alla cena tradizionale, ma anche a un pubblico che cerca un luogo dove incontrarsi, trascorrere una serata in compagnia o concedersi un aperitivo diverso dal solito, immerso nella tranquillità di Castelletto.
Tra le novità organizzative, cambia anche il giorno di chiusura: il ristorante resterà chiuso il giovedì, mentre negli altri giorni sarà pronto ad accogliere clienti, famiglie, gruppi di amici e tutti coloro che vorranno riscoprire la cucina e l’ospitalità del Funtanin.
Particolare attenzione sarà riservata anche agli ospiti di Funtanin Stay, la struttura ricettiva collegata. Per loro sarà disponibile la possibilità di scegliere un pacchetto con pernottamento e cena, una soluzione pensata per chi desidera vivere un’esperienza completa, unendo il relax del soggiorno al piacere della buona tavola.
Una ripartenza, quindi, che non è soltanto una riapertura, ma anche un modo per rinnovare l’identità del Funtanin: un luogo dove cucina, accoglienza e territorio si incontrano, offrendo nuove occasioni per vivere Castelletto e le sue atmosfere.

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