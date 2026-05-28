TourBeerGo accende il Naviglio

Quattro serate tra musica, birra e street food. Dal 29 maggio al 1 giugno il Chiosco al Belvedere di Turbigo ospita il Summer Festival con live music e tribute band.

Musica dal vivo, birra, street food e la cornice suggestiva del Naviglio. Turbigo si prepara a vivere quattro serate di festa con ‘TourBeerGo – Summer Festival’, l’appuntamento in programma al Chiosco al Belvedere, lungo l’Alzaia sul Naviglio, da venerdì 29 maggio a lunedì 1 giugno, sempre a partire dalle 18.30.

Un’occasione per ritrovarsi all’aperto, condividere qualche ora in compagnia e lasciarsi coinvolgere da un programma pensato per gusti diversi, tra energia, divertimento e grandi successi da cantare insieme.

Si comincia venerdì 29 maggio con ‘The McChicken Show’, per una prima serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento. Sabato 30 maggio spazio invece al ‘Maclaro Café – Live Juke Box’, con un viaggio musicale tra gli anni ’80, ’90 e 2000, tra brani che hanno accompagnato intere generazioni.

Domenica 31 maggio sarà la volta de ‘Lo Strano Percorso’, tribute band dedicata a Max Pezzali e agli 883: una serata che promette cori, ricordi e tanta voglia di cantare insieme le canzoni più amate. Gran finale lunedì 1 giugno con ‘Effetto Vasco’, tribute band che porterà sul palco tutta la forza e l’atmosfera dei grandi successi di Vasco Rossi.

Accanto alla musica non mancheranno birra e proposte di street food, per rendere ogni serata un momento conviviale e informale, aperto a giovani, famiglie e gruppi di amici.

‘TourBeerGo’ sarà dunque non solo un festival, ma anche un invito a vivere uno degli angoli più belli di Turbigo, il Belvedere sul Naviglio, trasformandolo per quattro giorni in un luogo di incontro, musica e festa.

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