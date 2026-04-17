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sabato 18 aprile 2026 | ore 05:08

BiblioGames: a Turbigo la biblioteca diventa spazio di gioco e condivisione

Un’iniziativa gratuita per tutte le età tra dadi, carte e nuove relazioni.
Turbigo - BiblioGames, locandina 2026

Un sabato diverso dal solito, all’insegna del divertimento e della socialità. Sabato 18 aprile 2026 la Biblioteca Civica di Turbigo apre le porte a “BiblioGames”, un’iniziativa pensata per avvicinare grandi e piccoli al mondo dei giochi in scatola, trasformando gli spazi della cultura in luoghi di incontro e partecipazione.

Dalle ore 10.00 alle 12.30, nella sala vetrate della biblioteca, sarà possibile mettersi alla prova con diversi giochi, dai più classici ai più moderni, in un clima accogliente e informale. L’obiettivo è semplice ma prezioso: riscoprire il piacere di stare insieme, condividere il tempo e creare nuove connessioni attraverso il gioco.

A curare il progetto saranno Claudio Aquari e Chiara Aquari, volontari civici per la cultura, che accompagneranno i partecipanti in questa esperienza pensata davvero per tutti, senza limiti di età o di esperienza. Un’occasione per imparare, divertirsi e magari scoprire una nuova passione.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Turbigo e inserita nel percorso culturale cittadino, conferma ancora una volta il ruolo della biblioteca come spazio vivo e dinamico, capace di rinnovarsi e parlare anche alle nuove generazioni.

La partecipazione è gratuita: un invito aperto a tutta la comunità per vivere la biblioteca in modo diverso, tra gioco, sorrisi e condivisione.

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