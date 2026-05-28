Studenti alla scoperta delle istituzioni

Un viaggio a Roma per i ragazzi di seconda media: educazione civica, conoscenza e partecipazione per avvicinare i più giovani alla vita democratica del Paese.

Un viaggio non solo da ricordare, ma anche da vivere come occasione di crescita. Anche quest’anno i ragazzi di seconda media di Buscate si sono recati a Roma nell’ambito del percorso di educazione civica e di avvicinamento alle Istituzioni promosso dal Comune.

Ad accompagnarli c’erano gli assessori Debora Allevi ed Elena Bienati, il consigliere Lorena Merlotti e i professori Ottolina e Riggi, in una trasferta pensata per offrire agli studenti un’esperienza diretta nei luoghi simbolo della vita istituzionale italiana.

La visita nella Capitale ha rappresentato un momento importante per unire didattica, cittadinanza e scoperta. Per i ragazzi, infatti, poter vedere da vicino Roma e i luoghi dove ogni giorno si costruisce la vita democratica del Paese significa dare concretezza a quanto studiato sui banchi di scuola, trasformando le lezioni di educazione civica in un’esperienza reale e partecipata.

Un’iniziativa che conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la formazione dei più giovani, non solo dal punto di vista scolastico, ma anche come cittadini consapevoli, capaci di comprendere il valore delle Istituzioni e il ruolo che ciascuno può avere nella comunità.

L’auspicio, espresso anche dagli amministratori, è che per gli studenti sia stata un’esperienza divertente ed edificante: un’occasione per stare insieme, imparare, confrontarsi e portare a casa non solo immagini e ricordi, ma anche una maggiore consapevolezza del significato di partecipazione, responsabilità e senso civico.

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