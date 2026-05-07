Sabato 9 maggio nel Parco di Villa Gray un appuntamento dedicato ai bambini dai 6 anni per riflettere insieme, attraverso i libri, su ciò che conta davvero.

Una mattinata immersi nel verde, tra storie, fantasia e creatività. Sabato 9 maggio, dalle 10 alle 11.30, il Parco di Villa Gray ospiterà “Voglio tutto… o forse niente!”, il laboratorio Babalibri promosso dalla Biblioteca Civica di Turbigo e rivolto ai bambini dai 6 anni.

Partendo da una storia che racconta di quattro amici e di un albero capace di esaudire ogni desiderio, i piccoli partecipanti saranno accompagnati in un percorso di riflessione sui desideri, sugli oggetti che possediamo, sulla natura e sull’importanza della sostenibilità. Un’occasione educativa e coinvolgente per imparare a distinguere ciò che davvero conta da ciò che, invece, rischia di essere soltanto passeggero.

Durante il laboratorio i bambini andranno alla ricerca degli oggetti “che possono rimanere nel tempo” e realizzeranno un personale albero dei desideri, immaginando un “frutto” speciale: un oggetto capace di resistere al tempo, all’usura e alle mode.

L’iniziativa è gratuita, ma è necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo biblioteca [dot] civica [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it

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L’evento rientra nel calendario di “Primavera per Leggere”, il primo Festival dei Lettori e della Lettura organizzato in collaborazione con Fondazione Per Leggere, progetto che punta a trasformare libri e lettura in occasioni di incontro, crescita e condivisione per tutta la comunità.

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