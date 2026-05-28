Vanzaghello e ASPM, una collaborazione che guarda alla salute dei cittadini

Firmata la nuova convenzione tra il Comune e l’Azienda Speciale Pluriservizi di Magnago: confermato l’impegno comune per prevenzione, servizi e progetti a favore del territorio.

Una collaborazione che si rinnova e si rafforza, con un obiettivo chiaro: lavorare insieme per la salute, la prevenzione e il benessere dei cittadini. Il Comune di Vanzaghello ha firmato la nuova convenzione con ASPM, l’Azienda Speciale Pluriservizi di Magnago, confermando così un rapporto ormai consolidato e particolarmente importante per la comunità.

Un’intesa che non nasce oggi, ma che si inserisce in un percorso costruito negli anni attraverso servizi, iniziative e attività pensate per essere vicine alla popolazione. Al centro, appunto, la promozione della salute, intesa non soltanto come cura, ma anche come attenzione quotidiana, prevenzione, informazione e accompagnamento delle persone.

‘Una collaborazione sempre più consolidata e forte - sottolineano dal Comune - per lavorare insieme a favore della salute e della prevenzione’. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente di ASPM, Giuseppe Enrico Crespi, e a tutti i collaboratori dell’Azienda, per ‘l’importante attività che ogni giorno svolgono a fianco della popolazione e del territorio’.

La nuova convenzione rappresenta quindi un ulteriore passo in avanti. Diversi sono stati, infatti, i servizi promossi in questi anni grazie al lavoro congiunto tra Comune e ASPM, e altri progetti saranno messi in campo nei prossimi mesi, sempre con l’intento di offrire risposte concrete ai bisogni dei cittadini.

Un modo per confermare quanto la collaborazione tra enti, quando è ben costruita e orientata al bene comune, possa diventare uno strumento prezioso per migliorare la qualità della vita di una comunità. A Vanzaghello, il percorso prosegue proprio in questa direzione: unire competenze, risorse ed energie per rendere la prevenzione sempre più vicina alle persone.

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