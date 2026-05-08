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domenica 10 maggio 2026 | ore 11:06

Festa della Mamma in musica

Domenica 10 maggio aperitivo e concerto del Corpo Bandistico “La Cittadina” davanti alla Chiesa Parrocchiale Beata Vergine Assunta.
Turbigo - Festa della mamma in musica 2026

Una mattinata di festa, musica e condivisione per celebrare insieme tutte le mamme. Domenica 10 maggio, a Turbigo, il Corpo Bandistico “La Cittadina” e la Pro Loco invitano la cittadinanza a partecipare a un momento speciale in occasione della Festa della Mamma.

L’appuntamento è fissato per le ore 12 davanti alla Chiesa Parrocchiale Beata Vergine Assunta, al termine della Santa Messa. Qui il Corpo Bandistico “La Cittadina” accompagnerà il pubblico con le proprie musiche, creando un’atmosfera di festa e convivialità nel cuore del paese.

A rendere ancora più piacevole l’iniziativa sarà anche l’aperitivo offerto dalla Pro Loco, pensato come occasione per ritrovarsi insieme e condividere qualche momento in serenità tra famiglie, amici e cittadini.

Un evento semplice ma dal forte valore comunitario, capace di unire tradizione, cultura musicale e spirito di aggregazione, in una giornata dedicata a tutte le mamme.

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

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