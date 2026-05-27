“StArt”, l’arte diventa incontro

Ad Arconate la seconda edizione della mostra con le opere dei ragazzi della Casa Azzurra e delle scuole: un progetto che unisce creatività, inclusione e crescita condivisa.

L’arte come punto di partenza. Per raccontarsi, per incontrarsi, per superare le barriere e costruire nuove relazioni. Si è svolta nel weekend ad Arconate la seconda edizione di “StArt”, la mostra che raccoglie le opere realizzate dai ragazzi della Casa Azzurra in collaborazione con le scuole del territorio.

Un’iniziativa semplice ma dal significato profondo, capace di mettere al centro non solo il valore creativo dei lavori esposti, ma anche il percorso condiviso che ha portato alla loro realizzazione. Ogni opera ha raccontato una storia, una sensibilità, un talento unico. Colori, forme e idee sono diventati così strumenti per esprimere emozioni e per mostrare quanto la collaborazione possa generare crescita, consapevolezza e autentica inclusione.

“StArt” ha confermato ancora una volta come l’arte possa essere un linguaggio universale, accessibile a tutti e capace di avvicinare mondi, esperienze e percorsi diversi. Il coinvolgimento dei bambini, dei ragazzi, della Casa Azzurra e del corpo docente ha dato vita a un progetto corale, nel quale ciascuno ha potuto portare il proprio contributo.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti i partecipanti, alla coordinatrice del progetto Gabriella Calloni, allo staff della Casa Azzurra e agli insegnanti che hanno accompagnato il percorso.

La seconda edizione della mostra lascia così un messaggio positivo alla comunità arconatese: quando creatività e collaborazione si incontrano, possono nascere esperienze capaci di emozionare e di unire. “StArt” è, appunto, un inizio. Un punto di partenza per continuare a costruire una comunità sempre più attenta, aperta e inclusiva.

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