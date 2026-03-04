Agroalimentare, nuove opportunità di lavoro

Incontri informativi a Inveruno e Abbiategrasso per presentare i corsi gratuiti dedicati a chi vuole inserirsi o riqualificarsi nel settore.

Costruire nuove competenze e aprire le porte a un settore strategico per il territorio: è questo l’obiettivo dell’Academy Agroalimentare, iniziativa inserita nel Patto territoriale per le competenze e l’occupazione che propone percorsi formativi gratuiti dedicati a chi desidera trovare lavoro o riqualificarsi nel comparto agroalimentare.

Per presentare nel dettaglio le opportunità formative e gli sbocchi professionali previsti, sono stati organizzati due momenti informativi aperti al pubblico. Il primo si terrà giovedì 5 marzo a Inveruno, dalle 9.30 alle 12.30 nella Sala Virga della Biblioteca comunale in largo Pertini. Il secondo appuntamento è invece in programma l’11 marzo ad Abbiategrasso, negli stessi orari, nella Sala Consiliare del Comune in piazza Castello.

Durante gli incontri verranno illustrati i percorsi formativi dell’Academy, le competenze richieste dal settore e le opportunità occupazionali collegate. Non mancherà inoltre la possibilità di confrontarsi direttamente con aziende ed esperti del comparto agroalimentare, oltre a usufruire di un desk informativo per ricevere chiarimenti e avviare eventuali colloqui di preiscrizione ai corsi.

Le attività formative prenderanno il via tra marzo e aprile 2026 e comprendono diversi percorsi professionalizzanti: dal corso per operatore agricolo della durata di 120 ore a quello per operatore agricolo 4.0 di 160 ore, fino al percorso di 200 ore dedicato alla figura dell’esperto in sviluppo rurale. Le lezioni si svolgeranno a Milano, tra la sede della Bovisa e quella della Stazione Centrale.

L’iniziativa si rivolge a persone tra i 18 e i 64 anni residenti o domiciliate in Lombardia che si trovano in condizione di disoccupazione, sospensione dal lavoro o in situazioni di fragilità occupazionale. L’obiettivo è accompagnare i partecipanti verso nuove opportunità professionali in un ambito sempre più centrale per l’economia locale.

Il progetto rientra nel Patto territoriale Agroalimentare sostenuto da Regione Lombardia attraverso il Programma FSE+ 2021-2027 e vede la collaborazione di Città Metropolitana di Milano, enti di formazione, servizi al lavoro, associazioni di categoria e realtà dei distretti del cibo, con l’intento di rafforzare competenze e occupazione in un settore chiave per il futuro del territorio.

