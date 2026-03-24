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“Raccogli, ricicla… e riusa”

Sabato 28 marzo l’iniziativa riprogrammata dopo il maltempo: appuntamento in piazza Mercato per un pomeriggio di impegno e comunità.
Inveruno / Scuole - Un momento della pulizia

Dopo il rinvio a causa del maltempo dello scorso 14 marzo, Inveruno è pronta a rimettersi in gioco con spirito ancora più forte. Sabato 28 marzo torna infatti l’iniziativa “Raccogli, ricicla… e riusa!”, promossa dal Comitato Genitori “Una mano per la scuola” con il patrocinio del Comune di Inveruno.

L’appuntamento è fissato alle ore 14 in piazza Mercato, punto di ritrovo per tutti coloro che vorranno contribuire concretamente alla cura del proprio paese. Un pomeriggio pensato per coinvolgere famiglie, ragazzi e cittadini di tutte le età in un gesto semplice ma significativo: raccogliere i rifiuti, differenziarli correttamente e restituire decoro agli spazi condivisi.

L’iniziativa unisce attenzione all’ambiente ed educazione civica, con un messaggio chiaro: prendersi cura del territorio è responsabilità di tutti. Non solo pulizia, dunque, ma anche sensibilizzazione sul tema del riuso e della raccolta differenziata, per costruire insieme una comunità più consapevole e sostenibile.

“Puliamo insieme il nostro paese” è più di uno slogan: è un invito concreto a mettersi in gioco, a vivere gli spazi pubblici con rispetto e a riscoprire il valore della collaborazione. Un’occasione per fare rete tra cittadini, associazioni e istituzioni, dimostrando che anche piccoli gesti, condivisi, possono fare la differenza.

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