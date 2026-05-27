Comunicare e guidare: la politica riparte dal rapporto con i cittadini

Giovedì 28 maggio, alle 21, al Centro Studi Kennedy di Magenta, il quarto incontro della Scuola di Formazione Politica 2026 dedicato a leadership pubblica, comunicazione istituzionale e partecipazione.

Amministrare, oggi, non significa soltanto prendere decisioni. Significa prima di tutto saper ascoltare, costruire relazioni, spiegare le scelte, affrontare il confronto e guidare una comunità dentro un contesto sempre più complesso, veloce e interconnesso.

Sarà proprio questo il tema al centro del quarto appuntamento della Scuola di Formazione Politica 2026, in programma giovedì 28 maggio, alle 21, al Centro Studi Kennedy di Magenta. L’incontro avrà come titolo ‘Comunicare e guidare: leadership pubblica e rapporto con i cittadini’ e sarà dedicato al ruolo sempre più decisivo della comunicazione nella vita amministrativa e nella costruzione del rapporto tra istituzioni e comunità.

Un tema attuale, perché la politica locale, forse più di ogni altro livello istituzionale, vive ogni giorno a stretto contatto con i cittadini. Dai social agli incontri pubblici, dalle assemblee ai momenti di ascolto, dagli strumenti digitali alla gestione dei conflitti, chi amministra è chiamato non solo a decidere, ma anche a rendere comprensibili le proprie scelte e a favorire una partecipazione consapevole.

Durante la serata saranno approfonditi diversi aspetti legati alla comunicazione istituzionale, all’utilizzo dei social, ai processi partecipativi, alla leadership pubblica e alla capacità di gestire il confronto anche nei momenti più delicati. Strumenti e competenze che diventano sempre più importanti per chi ricopre incarichi amministrativi, per chi si avvicina alla vita pubblica o per chi desidera comprendere meglio il funzionamento delle istituzioni locali.

A portare il proprio contributo saranno la dott.ssa Tatiana Ganna e il dott. Vittorio Gualdoni, in un incontro pensato come occasione di formazione, dialogo e confronto. L’obiettivo è offrire spunti concreti per riflettere su come una comunicazione chiara, responsabile e vicina alle persone possa contribuire a rafforzare la fiducia tra cittadini e istituzioni.

La serata si inserisce nel percorso della Scuola di Formazione Politica 2026, confermandone la volontà di proporre momenti aperti e utili per leggere il presente, formare nuove competenze e promuovere una partecipazione più attenta alla vita della comunità. Perché guidare un territorio significa anche saperlo ascoltare, coinvolgere e accompagnare nelle scelte che ne costruiscono il futuro.

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