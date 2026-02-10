Foibe, la memoria che unisce il territorio

Tra Gorgonzola e Cassano d’Adda cerimonie partecipate per il Giorno del Ricordo, con istituzioni, associazioni e studenti. Presente anche l'eurodeputato Mario Mantovani.

La memoria come impegno civile, il ricordo come responsabilità condivisa. È stato questo il filo conduttore delle iniziative promosse in occasione del Giorno del Ricordo nei Comuni di Gorgonzola e Cassano d’Adda, dove istituzioni, associazioni e cittadini si sono ritrovati per commemorare la tragedia delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

Cerimonie sobrie ma intense, capaci di restituire dignità e voce a una pagina di storia troppo a lungo rimasta ai margini del racconto pubblico. Un percorso di memoria condivisa che ha visto il coinvolgimento attivo delle amministrazioni comunali e di numerose realtà associative, in un clima di rispetto e partecipazione.

Tra i presenti anche Mario Mantovani, che ha voluto sottolineare l’importanza di queste iniziative nel tenere viva l’attenzione su un capitolo doloroso della nostra storia nazionale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli organizzatori e alle associazioni impegnate nella tutela della memoria storica, a partire dall’Associazione Esuli di Milano, da anni punto di riferimento per il territorio.

Significativa la presenza delle associazioni d’arma, testimoni di un legame profondo tra memoria, servizio e valori civili. Ma soprattutto, a colpire, è stata la partecipazione dei ragazzi delle scuole di Cassano d’Adda, accompagnati dai loro insegnanti: un segnale forte, che parla di futuro e di educazione alla consapevolezza storica.

A rappresentare le istituzioni sovracomunali anche esponenti della Città Metropolitana di Milano, a conferma di come il Giorno del Ricordo sia ormai un appuntamento sentito e condiviso, capace di unire generazioni e territori nel nome della verità e della memoria.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!