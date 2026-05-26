Quattro giorni di sport

Dal 30 maggio al 2 giugno l’Oratorio San Giovanni Bosco ospita la Festa dello Sport 2026: tornei, saggi, esibizioni, momenti di festa e servizio bar e ristoro sempre attivo.

Sport, amicizia, condivisione e voglia di stare insieme. Sono questi gli ingredienti della Festa dello Sport 2026 promossa dalla Polisportiva San Giorgio di Cuggiono, in collaborazione con l’Oratorio San Giovanni Bosco, in programma da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno negli spazi dell’oratorio di via Cicogna 8/D.

Quattro giornate pensate per coinvolgere bambini, ragazzi, famiglie e appassionati, con un programma ricco di appuntamenti tra calcio, volley, fitness, ginnastica artistica, karate, majorettes e momenti conviviali. Una vera festa di comunità, dove lo sport diventa occasione per incontrarsi, conoscersi e condividere tempo di qualità.

Si comincerà sabato 30 maggio con le lezioni di ginnastica dolce e pilates aperte a tutti, entrambe sul campo da calcio, e con il triangolare di volley Under 11 e Under 12. In serata spazio anche alla ginnastica artistica, con il saggio in programma alle 21 alla palestra comunale di Cuggiono.

Domenica 31 maggio la giornata si aprirà con la Santa Messa dello sportivo celebrata in oratorio, seguita dal pranzo per tutte le famiglie a cura della PSG, su prenotazione. Nel pomeriggio spazio ai più piccoli con il Primi Calci 5vs5 e il torneo Mini Volley, mentre la sera torneranno protagonisti i saggi di ginnastica artistica. Alle 20 è inoltre prevista un’amichevole con i ragazzi di Ticino Handicap, a conferma dell’attenzione della Polisportiva verso uno sport capace di includere e valorizzare tutti.

Lunedì 1 giugno sarà la volta dell’open day di calcio e mini volley, della presentazione dell’oratorio estivo e, dalle 19, di un aperitivo con deejay set by Davide Magni. Martedì 2 giugno, infine, il programma proseguirà con i triangolari di volley Under 14 e Under 16, la partita genitori contro figli, la dimostrazione di karate a cura di Karate Shotokan e l’esibizione del Gruppo Majorettes di Ossona. A chiudere la festa, alle 18.30, l’amichevole di calcio tra CSI Open A e CSI Open D.

Per tutta la durata dell’iniziativa sarà attivo il servizio bar e ristoro, così da rendere la Festa dello Sport anche un’occasione semplice e bella per fermarsi, condividere un pranzo, una merenda o una serata in compagnia.

Un appuntamento che conferma il ruolo della Polisportiva San Giorgio come punto di riferimento educativo e sportivo per Cuggiono: non solo allenamenti e partite, ma un’esperienza di comunità in cui lo sport diventa linguaggio comune, capace di unire generazioni diverse attorno agli stessi valori.

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