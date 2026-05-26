A scuola di bici

Si è concluso alla Primaria ‘San Giovanni Bosco’ di Dairago il progetto di educazione al ciclismo promosso dalla società sportiva: lezioni pratiche, sicurezza, abilità e tanto entusiasmo.

Bicicletta, movimento, sicurezza e divertimento. Si è concluso con grande partecipazione il progetto di educazione al ciclismo promosso da US Dairaghese Ciclismo alla Scuola Primaria ‘San Giovanni Bosco’ di Dairago, un percorso che ha coinvolto complessivamente oltre 90 alunni.

L’iniziativa, terminata il 25 maggio, ha visto protagoniste le classi seconde e terze della scuola primaria. Per i bambini di seconda è stato proposto un ciclo di 5 lezioni, mentre per le classi terze il programma si è articolato in 10 incontri. Un progetto pensato per accompagnare gli alunni alla scoperta della bicicletta non solo come mezzo di movimento, ma anche come occasione di crescita, autonomia e rispetto delle regole.

Le attività sono state sviluppate seguendo le linee guida della Federazione Ciclistica Italiana per le scuole di ciclismo e hanno avuto un’impostazione soprattutto pratica. I bambini sono partiti dalle basi fondamentali, come il corretto posizionamento in sella e le partenze, per poi affrontare esercizi di abilità con livelli progressivi di difficoltà. Il tutto in un contesto educativo attento alla sicurezza, alla coordinazione motoria e al piacere di imparare insieme.

A conclusione del percorso, a tutti gli alunni partecipanti è stato consegnato il diploma di ‘Giovane Ciclista’, un riconoscimento simbolico ma significativo dell’impegno e dell’entusiasmo dimostrati durante le lezioni.

US Dairaghese Ciclismo ha voluto ringraziare la Scuola Primaria ‘San Giovanni Bosco’ per l’opportunità e la fiducia accordata, insieme a tutte le insegnanti per la collaborazione e il prezioso supporto durante lo svolgimento delle attività. Un grazie particolare è stato rivolto anche ai tecnici federali US Dairaghese Matteo Bandera, Danilo Olgiati e Federico Olgiati, oltre ai soci e dirigenti Nadia Marchetto, Danilo Marchetto e Augusto Olgiati, che hanno seguito l’intero percorso con professionalità e passione.

‘Crediamo fortemente nell’importanza della promozione del ciclismo nelle scuole - ha commentato il presidente Ivan Bandera - perché significa avvicinare i più giovani a uno sport sano, educativo e ricco di valori. Attraverso questi progetti possiamo insegnare non solo le basi tecniche della bicicletta, ma anche il rispetto delle regole, la sicurezza e il piacere dell’attività sportiva condivisa. Vedere l’entusiasmo dei bambini durante le lezioni è per noi la soddisfazione più grande e uno stimolo a continuare su questa strada’.

Un’esperienza, dunque, che ha unito sport, educazione e comunità, lasciando nei bambini non solo qualche abilità in più sulla bicicletta, ma anche il ricordo di un percorso vissuto insieme, passo dopo passo, o meglio, pedalata dopo pedalata.

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