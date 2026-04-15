Un weekend straordinario tra natura, gusto e musica lungo il Naviglio. Il 19 aprile il paese si trasforma in un grande palcoscenico di primavera.

Boffalora Sopra Ticino è pronta a sbocciare. E lo farà in grande stile. Domenica 19 aprile 2026 torna “Boffalora in Fiore”, un evento che promette di essere molto più di una semplice festa: una vera e propria esperienza immersiva tra colori, profumi e sapori, capace di coinvolgere famiglie, appassionati e curiosi di ogni età.

Per un’intera giornata, il cuore del paese e le sponde del Naviglio si animeranno con un ricco programma pensato per stupire. I mercatini florovivaistici porteranno la primavera tra le vie con piante, fiori e idee verdi, mentre artigiani e creativi daranno spazio a originalità e talento. Non mancherà la gastronomia, con proposte per tutti i gusti, tra tradizione e street food, per vivere un percorso anche… tutto da assaporare.

Tra le attrazioni più attese, l’esposizione di bonsai, capace di affascinare grandi e piccoli con la sua eleganza e la sua arte antica. E poi musica, atmosfera e condivisione: alle ore 18, nel suggestivo Parco Mylius, spazio al concerto live dei “Gamba de Legn”, pronto a trasformare la serata in una vera festa.

Ma “Boffalora in Fiore” è un evento che guarda oltre la singola giornata. Già da sabato 18 aprile (e anche domenica 19) il Parco Mylius ospiterà il Terremare Wine Festival, con degustazioni di vini per un viaggio tra sapori e territori, mentre dal 17 al 19 aprile la Sala Consiliare in Piazza IV Giugno accoglierà la mostra “Figli di un calcio minore”, dedicata alle maglie storiche del calcio dilettantistico lombardo, un tuffo nella memoria sportiva del territorio .

Un programma ricco, vario e pensato per tutti, che rende chiaro un messaggio: Boffalora non sarà solo in fiore, ma sarà il cuore pulsante della primavera nel territorio. Un appuntamento da non perdere, capace di unire bellezza, cultura, gusto e divertimento in un unico grande evento.

Per scoprire tutti i dettagli e gli orari: www.comune.boffalorasopraticino.mi.it

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