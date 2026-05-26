Gaia Moroni resta alla Futura: la ripartenza in biancorosso

Dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio, la giovane opposta classe 2005 riparte da Busto Arsizio. Fiducia, lavoro e voglia di tornare protagonista: per lei inizia una nuova tappa con la Futura Volley Giovani.

Tutto ricomincia da dove, in fondo, si era fermato. Gaia Moroni sarà ancora una giocatrice della Futura Volley Giovani e si prepara a vivere una nuova stagione in maglia biancorossa, dopo un anno particolarmente difficile, segnato dal grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso luglio durante il raduno con la Nazionale Under 21.

Per la giovane opposta classe 2005, originaria di Locate Triulzi, quella che prenderà il via dal prossimo agosto sarà una vera ripartenza. Una sorta di “Gaia Moroni parte seconda”, attesa con entusiasmo dall’ambiente bustocco, che in questi mesi ha scelto di accompagnarla e sostenerla nel lungo percorso di recupero dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

La conferma della Futura Volley Giovani è anche un segnale importante di fiducia. La società biancorossa ha infatti deciso di continuare a puntare su una delle atlete più interessanti del proprio progetto tecnico, riconoscendone qualità, prospettive e forza caratteriale. Un rapporto, quello tra Moroni e la Futura, costruito sulla lealtà e sulla volontà reciproca di darsi ancora qualcosa di importante.

Ora l’obiettivo è tornare gradualmente protagonista in campo. Potenza, freschezza fisica e determinazione sono caratteristiche che potranno rendere Gaia una pedina preziosa nel sistema di gioco di coach Michele Marchiaro, senza dimenticare il suo ruolo all’interno dello spogliatoio, dove energia e spirito di gruppo saranno elementi fondamentali per affrontare la nuova stagione.

Il percorso di Moroni racconta già molto del suo talento. Dopo i primi passi nella società del suo paese, Gaia brucia rapidamente le tappe, vivendo nel 2019 con il Visette Volley l’esperienza delle finali nazionali Under 14, chiuse con una prestigiosa medaglia d’argento. La crescita prosegue poi a Busnago, tra serie C, B2 e B1, fino all’ingresso nel giro delle nazionali giovanili.

Con la maglia azzurra arrivano risultati di grande valore: il bronzo ai Campionati del Mondo Under 19 nell’agosto 2023 e l’argento agli Europei Under 20 nel 2024. Nella stagione 2023/24, con la Focol Legnano, Moroni è tra le protagoniste della promozione delle “coccinelle” in A2, categoria nella quale debutta poi con la Picco Lecco nel campionato successivo.

Poi l’infortunio, arrivato proprio a pochi giorni dalla partenza per l’Indonesia, dove avrebbe dovuto prendere parte ai Mondiali Under 21. Una battuta d’arresto dura, ma affrontata con maturità, pazienza e carattere. Oggi Gaia Moroni guarda avanti: la maglia biancorossa è pronta ad accoglierla davvero, il campo ad aspettarla. E la Futura, insieme a lei, può ricominciare.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!