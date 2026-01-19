Proseguono le potature

Una vera e propria azione di manutenzione ordinaria e preventiva, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e la corretta gestione del verde pubblico.

Proseguono in queste settimane, e andranno avanti fino alla fine di febbraio, gli interventi di potatura del patrimonio arboreo comunale. Un’operazione importante, avviata già alla fine di ottobre 2025, che coinvolge progressivamente l’intero territorio di Magenta.

I lavori rientrano nell’incarico affidato ad ASM e vengono eseguiti senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione comunale. A guidare le operazioni è il piano tecnico predisposto dall’agronomo incaricato, che ha redatto specifiche schede di verifica per monitorare lo stato di salute delle piante e programmare gli interventi più urgenti e necessari.

Non si tratta, quindi, di semplici tagli stagionali, ma di una vera e propria azione di manutenzione ordinaria e preventiva, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e la corretta gestione del verde pubblico. Alberi più sani, meno pericoli in caso di vento forte o maltempo e una città che punta sempre più alla sostenibilità ambientale.

A spiegare il senso di questo intervento è l’Assessore all’Ecologia Simone Gelli, che sottolinea come la potatura sia un passaggio essenziale nella cura del verde urbano:

La potatura è un’azione necessaria per preservare il patrimonio arboreo e prevenire situazioni di rischio. Interveniamo in modo programmato e tecnico, nel rispetto degli alberi e dell’ambiente, per rendere la nostra città più sicura e vivibile”.

Un’attenzione concreta, dunque, che si inserisce nella più ampia strategia comunale per la tutela e la valorizzazione del verde pubblico, risorsa preziosa non solo dal punto di vista estetico, ma anche per la qualità dell’aria e il benessere di tutta la comunità.

Gli interventi proseguiranno secondo il calendario stabilito, interessando parchi, viali e aree verdi dei quartieri cittadini. Un lavoro silenzioso ma fondamentale, che contribuisce a costruire una Magenta più curata, sicura e attenta all’ambiente.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!