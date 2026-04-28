A scuola di ambiente

In occasione della Giornata del Verde Pulito, le classi prime delle scuole secondarie hanno visitato l’impianto di Aemme Linea Ambiente per conoscere il ciclo dei rifiuti e l’importanza della raccolta differenziata.

Una mattinata tra educazione ambientale, consapevolezza e attenzione al territorio. Lo scorso 23 aprile le alunne e gli alunni delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado di Magenta hanno partecipato a una visita guidata alla piattaforma ecologica cittadina di Aemme Linea Ambiente, nell’ambito del progetto di educazione ambientale inserito nel Piano di Diritto allo Studio.

L’iniziativa, promossa in occasione della Giornata del Verde Pulito, ha permesso ai ragazzi di conoscere da vicino il funzionamento dell’impianto e di approfondire il percorso dei rifiuti, dalla raccolta fino al recupero dei materiali. Ad accogliere gli studenti sono stati l’assessore all’Ecologia Simone Gelli e il personale dell’ufficio tecnico comunale, che hanno accompagnato i giovani visitatori lungo il percorso educativo.

Durante la visita gli studenti hanno potuto osservare concretamente come avvengano il trattamento, la separazione e il riutilizzo dei materiali raccolti attraverso la differenziata, comprendendo quanto ogni gesto quotidiano possa incidere sulla tutela dell’ambiente e sulla sostenibilità del territorio.

“Questa esperienza si inserisce in un progetto che ogni anno portiamo avanti nelle scuole per promuovere l’educazione ambientale e la consapevolezza tra i più giovani. È fondamentale comprendere come una corretta raccolta differenziata possa contribuire concretamente alla tutela del territorio e alla sostenibilità ambientale”, ha spiegato l’assessore Gelli.

Un’iniziativa che conferma l’attenzione della città verso i temi ambientali e il coinvolgimento delle nuove generazioni, chiamate sempre più a diventare protagoniste di comportamenti responsabili e sostenibili.

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