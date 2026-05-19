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Arrivano le Olimpiedibus

Camminare insieme per andare a scuola, tra ambiente, gioco e comunità: dal 25 al 29 maggio sfide lungo i percorsi casa-scuola per bambini, famiglie e volontari.
Generica - Piedibus

Rispetto per l'ambiente ma anche divertimento. Il Piedibus, ovvero l'iniziativa di recarsi a scuola a piedi lasciando l'auto in garage, è prassi che ha preso sempre più piede in diverse realtà. Anche Canegrate ha scelto di adottarlo e, lunedì 18 maggio, invita bambini e famiglie a partecipare alle 16.30 all'anfiteatro della scuola Aldo Moro alla presentazione delle Olimpiedibus che si svolgeranno dal 25 al 29 maggio. "Bambini , famiglie e volontari - spiega il comune - potranno partecipare a sfide divertenti lungo i percorsi casa-scuola , più si cammina insieme, più punti si conquistano per la propria linea Piedibus". Durante l'incontro saranno valutate eventuali proposte di introduzione di nuove linee piedibus sul territorio.

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