Vent’anni di amicizia

Un anniversario speciale celebrato con incontri, cultura e un ponte simbolico tra Italia e Argentina.

Vent’anni che raccontano una storia di legami, incontri e radici condivise. Il gemellaggio tra Arluno e la città argentina di San Justo, a pochi chilometri da Buenos Aires, taglia infatti il traguardo dei vent’anni e si prepara a essere celebrato con una serie di iniziative pensate per rafforzare un’amicizia che attraversa l’oceano.

Un rapporto nato nel segno dell’emigrazione italiana e cresciuto nel tempo grazie alla volontà di mantenere vivo un dialogo tra comunità lontane geograficamente ma unite da storia e tradizioni. Proprio per questo, l’Amministrazione comunale ha voluto dedicare l’intero mese di aprile a questo importante anniversario.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 16 aprile alle ore 21 nella sala consiliare di piazza De Gasperi. Una serata istituzionale ma anche carica di significato, che vedrà la partecipazione del sindaco Alfio Colombo e del console argentino a Milano. Non mancherà un collegamento in diretta con il sindaco di San Justo e con il Comitato Argentino, a testimonianza di un legame vivo e attuale.

Il giorno successivo, venerdì 17 aprile, sempre alle ore 21, spazio all’approfondimento culturale con Sabatino Annecchiarico, docente di Storia delle Americhe all’Università dell’Insubria, che guiderà il pubblico in una riflessione dal titolo “L’emigrazione italiana in Argentina”. Un’occasione per riscoprire le storie di chi ha lasciato l’Italia portando con sé tradizioni, valori e identità, contribuendo a costruire nuove comunità oltreoceano.

Le celebrazioni si concluderanno domenica 26 aprile con un gesto concreto di continuità e vicinanza: l’assessore Claudio Selmi sarà infatti in visita ufficiale a San Justo, per rinnovare personalmente il patto di amicizia tra le due città.

Un anniversario che non è solo una ricorrenza, ma il segno di un legame che continua a crescere, alimentato dalla memoria e dalla volontà di costruire insieme nuove opportunità di incontro e collaborazione. Perché, anche a migliaia di chilometri di distanza, sentirsi comunità è ancora possibile.

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