In festa per don Gabriele Russo

Un anno e mezzo fa circa (era il mese di dicembre del 2024), la chiusura della via Turbighina (la strada al confine tra Castano Primo, Nosate, Turbigo e Lonate Pozzolo). Un anno e mezzo dopo, però, lungo la superstrada e poi anche una volta usciti ci sono ancora i cartelli che, se si vuole raggiungere Nosate, ti portano proprio sulla via Turbighina. E allora c’è si chiede: “Non si sarebbe potuto toglierli o almeno cancellare le indicazioni”.