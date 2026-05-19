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mercoledì 20 maggio 2026 | ore 05:50

In festa per don Gabriele Russo

Dall’ordinazione sacerdotale in Duomo a Torino alla prima Santa Messa in parrocchia: la comunità si prepara ad accompagnare con gioia e preghiera una nuova tappa del suo cammino.
Vanzaghello - don Gabriele Russo

Prima l'ordinazione mercoledì 13 giugno alle 15.30 al duomo di Torino, poi la prima Santa Messa domenica 21 giugno in parrocchia. La comunità di Vanzaghello si prepara a festeggiare l'ordinazione sacerdotale di don Gabriele Russo. E, per chi vorrà recarsi nel capoluogo piemontese ad assistere alla sua professione, organizza un servizio pullman. Lo scorso 20 novembre la comunità vanzaghellese si unì in preghiera e in festa per celebrare l'avvenuta designazione a diacono del "suo" don Gabriele e oggi si appresta a seguirlo in un'altra tappa fondamentale del suo cammino pastorale e spirituale.

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