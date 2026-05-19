Milano / Malpensa
In festa per don Gabriele Russo
- 19/05/2026 - 16:37
- Sociale
- Vanzaghello
Prima l'ordinazione mercoledì 13 giugno alle 15.30 al duomo di Torino, poi la prima Santa Messa domenica 21 giugno in parrocchia. La comunità di Vanzaghello si prepara a festeggiare l'ordinazione sacerdotale di don Gabriele Russo. E, per chi vorrà recarsi nel capoluogo piemontese ad assistere alla sua professione, organizza un servizio pullman. Lo scorso 20 novembre la comunità vanzaghellese si unì in preghiera e in festa per celebrare l'avvenuta designazione a diacono del "suo" don Gabriele e oggi si appresta a seguirlo in un'altra tappa fondamentale del suo cammino pastorale e spirituale.
Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!
Invia nuovo commento